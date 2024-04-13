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Спека та вітер збільшують ризик загоряння — на Одещині оголошена пожежна небезпека

13 квітня 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Спека та вітер збільшують ризик загоряння — на Одещині оголошена пожежна небезпека
Пожежа у лісі. Фото: quizizz
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі та області оголошена підвищена пожежна небезпека на завтра, 14 квітня. Підвищена ймовірність займання в екосистемах пов'язана з підвищенням температури та потужними вітрами

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

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Пожежна небезпека на Одещині

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься щонайменше до понеділка, 15 квітня. В Одеській області рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

  • Любашівка;
  • Затишшя;
  • Роздільна;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилкова;
  • Ізмаїл.
Спека та вітер збільшують ризик загоряння — на Одещині оголошена пожежна небезпека - фото 1
Пожежна небезпека на Одещині. Фото: скриншот

Де ще оголошено пожежну небезпеку

За інформацією метеоцентру, висока ймовірність виникнення пожеж можлива завтра у більшості областей України. Синоптики передають, що безпечна ситуація зберігатиметься лише у Волинський та Рівненській областях. У південних регіонах ступінь небезпеки позначений як надзвичайний.
 

Спека та вітер збільшують ризик загоряння — на Одещині оголошена пожежна небезпека - фото 2
Мапа пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Застереження під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватися певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости в неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Нагадаємо, що за останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу М5, які мають невеликий вплив на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде низькою, з малою ймовірністю спалахів М-класу.

Одеса
Одеська область
пожежна небезпека
синоптик
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