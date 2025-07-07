Жара в Одессе в июле 2025 — как спасаются горожане, погода в Одессе

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

После прохладной весны в Одессу пришла настоящая жара. В некоторых районах столбики термометров уже показывают 25 градусов в тени и до 33 — на солнце. Впрочем, по прогнозам синоптиков, температура снижаться не будет, наоборот — будет только расти. Как одесситы справляются с такой погодой, что им помогает и что спасает?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у горожан.

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Туристы о жаре в Одессе

Гостям Одессы обычно сложно адаптироваться к местному климату, ведь "жемчужина у моря" встречает не только пляжами, но и изнурительной жарой. Туристы признаются — не ожидали, что будет настолько горячо. Особенно это чувствуют те, кто привык к более мягкому климату в других регионах Украины.

"В Одессе ощущается гораздо жарче, очень трудно адаптироваться к такому климату", — рассказала туристка Владислава.

Туристка Владислава о том, как адаптируется к одесским температурам. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на высокие температуры, море спасает. А еще — оно привлекает. И как не воспользоваться такой возможностью, когда Одесса — единственный город в Украине, где официально открыты пляжи? Поэтому они переполнены: туда направляются и местные, и гости.

"Сейчас собираюсь в Аркадию, на пляж — отдыхать. А дома пользуюсь кондиционером, в жару без него никак. Вроде бы помогает", — рассказал Максим.

Одессит Максим о жаре и как с ней бороться. Фото: Новини.LIVE

Те, кто предпочитает отдыхать дома, спасаются от жары с помощью кондиционеров. Для многих это — единственный способ выдержать температурные пики. Впрочем, вместе с охлаждением приходит и беспокойство: какой будет платежка за электроэнергию? Люди уже сейчас готовятся к неприятным новостям в счетах.

"Очень дорого сейчас пользоваться кондиционером, по сравнению с прошлым летом — платежка за электроэнергию выросла вдвое. Однако,что поделаешь, такая жара, что приходится включать", — рассказывает Галина.

Одесситка Галина о тратах на электроэнергию с наступлением тепла. Фото: Новини.LIVE

Как предотвратить тепловой удар

Не все адаптируются к жаре правильно. Многие, оставаясь под кондиционером дома, забывают, что на улице — совсем другой климат. Из-за этого выбирают темную одежду, плотные ткани, или просто одеваются "по привычке". На одесских улицах можно увидеть джинсы, черные футболки, тяжелую обувь — все это только ухудшает самочувствие. Медики советуют в жару носить светлую, легкую одежду из натуральных тканей, избегать синтетики и плотных цветов. Но привычка и желание выглядеть стильно часто берут верх.

"Стараюсь быть больше в помещении, под кондиционером. Однако когда выхожу на улицу — одежда у меня вся черная. Конечно, знаю, что она притягивает тепло, но так уже привыкла", — признается Яна.

Местная жительница Яна об одежде, которую предпочитает в летний период. Фото: Новини.LIVE

Одно из главных правил в жаркую погоду — поддерживать водный баланс. И все больше одесситов принимают этот совет во внимание. Людей с бутылками воды в руках видно на каждом шагу: в транспорте, на остановках, в кафе. Некоторые носят термальные флаконы, кто-то покупает холодные напитки. При таких температурах организм быстро теряет жидкость, поэтому вода — не роскошь, а базовая необходимость.

"На улице мне не жарко, потому что не выхожу из дома без термальной воды. В течение дня постоянно пью холодные напитки и больше воды", — говорит Владислава.

Одесситка Владислава о водном балансе.

Фото: Новини.LIVE

Лето в Одессе ежегодно испытывает на выносливость - и местных, и гостей. Жара заставляет менять привычки, одеваться иначе, контролировать потребление воды и выбирать между прохладой и экономией. Кто-то адаптируется легко, кто-то до сих пор не научился — но каждый ежедневно ищет способ облегчить свое пребывание в раскаленном городе.

Ранее мы писали, однако насколько прогрелось в Одессе море сегодня. А также о том, что из-за жары и засухи в Одессе чрезвычайная пожарная опасность.