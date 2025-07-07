Спека в Одесі у липні 2025 — як рятуються містяни, погода в Одесі

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Після прохолодної весни до Одеси прийшла справжня спека. У деяких районах стовпчики термометрів уже показують 25 градусів у тіні та до 33 — на сонці. Втім, за прогнозами синоптиків, температура знижуватися не буде, навпаки — лише зростатиме. Як одесити справляються з такою погодою, що їм допомагає і що рятує?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали у містян.

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Туристи про спеку в Одесі

Гостям Одеси зазвичай складно адаптуватися до місцевого клімату, адже "перлина біля моря" зустрічає не лише пляжем, а й виснажливою спекою. Туристи зізнаються — не очікували, що буде настільки гаряче. Особливо це відчувають ті, хто звик до м’якішого клімату в інших регіонах України.

"В Одесі відчувається набагато спекотніше, дуже важко адаптуватися до такого клімату", — розповіла туристка Владислава.

Туристка Владислава про те, як адаптується до одеських температур. Фото: Новини.LIVE

Попри високі температури, море рятує. А ще — воно приваблює. І як не скористатися такою можливістю, коли Одеса — єдине місто в Україні, де офіційно відкрито пляжі. Тож вони переповнені: туди прямують і місцеві, і гості.

"Зараз збираюся в Аркадію, на пляж — відпочивати. А вдома користуюся кондиціонером, у спеку без нього ніяк. Начебто допомагає", — розповів Максим.

Одесит Максим про спеку та як з нею боротися. Фото: Новини.LIVE

Ті, хто віддає перевагу відпочинку вдома, рятуються від спеки за допомогою кондиціонерів. Для багатьох це єдиний спосіб витримати температурні піки. Утім, разом з охолодженням приходить і занепокоєння: якою буде платіжка за електроенергію? Люди вже зараз готуються до неприємних новин у рахунках.

"Дуже дорого зараз користуватися кондиціонером, у порівнянні з минулим літом — платіжка за електроенергію виросла вдвічі. Проте що поробиш — така спека, що доводиться вмикати", — розповідає Галина.

Одеситка Галина про розтрати на електроенергію з настанням тепла. Фото: Новини.LIVE

Як запобігти тепловому удару

Не всі адаптуються до спеки правильно. Багато хто, залишаючись під кондиціонером вдома, забуває, що на вулиці — зовсім інший клімат. Через це обирають темний одяг, щільні тканини, або просто одягаються "за звичкою". На одеських вулицях можна побачити джинси, чорні футболки, важке взуття — усе це лише погіршує самопочуття. Медики ж радять у спеку носити світлий, легкий одяг із натуральних тканин, уникати синтетики та щільних кольорів. Та звичка і бажання виглядати стильно часто беруть гору.

"Стараюся бути більше в приміщенні, під кондиціонером. Проте коли виходжу на вулицю — одяг у мене весь чорний. Звісно, знаю, що він притягує тепло, але так уже звикла", — зізнається Яна.

Місцева жителька Яна про одяг, якому надає перевагу в літній період. Фото: Новини.LIVE

Одна з головних правил у спекотну погоду — підтримувати водний баланс. І дедалі більше одеситів беруть цю пораду до уваги. Людей із пляшками води в руках видно на кожному кроці: у транспорті, на зупинках, у кафе. Дехто носить термальні флакони, хтось купує холодні напої. За таких температур організм швидко втрачає рідину, тому вода — не розкіш, а базова необхідність.

"На вулиці мені не спекотно, бо не виходжу з дому без термальної води. Упродовж дня постійно п’ю холодні напої й більше води", — каже Владислава.

Одеситка Владислава про водний баланс.

Фото: Новини.LIVE

Літо в Одесі щороку випробовує на витривалість — і місцевих, і гостей. Спека змушує змінювати звички, вдягатися інакше, контролювати споживання води та обирати між прохолодою й економією. Хтось адаптується легко, хтось досі не навчився — але точно кожен щодня шукає спосіб полегшити своє перебування в розпеченому місті.

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