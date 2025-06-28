Какая температура воды в море сегодня и прогноз погоды в Одессе на 28 июня от синоптиков Гидрометцентра

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу 28 июня, в Одессе будет переменная облачность и дождь с грозой. Однако температура воды в море не изменится и будет достаточно благоприятной для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 28 июня не изменится. Она, несмотря на дождь, как и в течение всего дня будет держаться на уровне от 17 до 18 °С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, также обещают кратковременный дождь с грозой. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +18...+20 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, и кратковременный дождь с грозой. Ветер сегодня прогнозируют северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, днем — от +24 °C до +29 °C, а местами и до 34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.