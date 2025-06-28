Яка температура води у морі сьогодні та прогноз проди в Одесі на 28 червня від синоптиків Гідрометцентру

Спека в Одесі — наскільки прогріється вода у морі сьогодні
Сьогодні, у суботу 28 червня, в Одесі буде мінлива хмарність та дощ із грозою. Однак температура води у морі не зміниться та буде досить сприятливою для купання.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 28 червня не зміниться. Вона, не зважаючі на дощ, як і протягом всього дня буде триматися на рівні від 17 до 18 °С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, також обіцяють корокочасний дощ із грозою. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +25...+27 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, та короткочасний дощ із грозою. Вітер сьогодні прогнозують північно-західний 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +24 °C до +29 °C, а місцями і до 34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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