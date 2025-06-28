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Головна Одеса Спека в Одесі — наскільки прогріється вода у морі сьогодні

Спека в Одесі — наскільки прогріється вода у морі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 04:57
Яка температура води у морі сьогодні та прогноз проди в Одесі на 28 червня від синоптиків Гідрометцентру
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Температура води Погода в Одесі Погода на Одещині

Сьогодні, у суботу 28 червня, в Одесі буде мінлива хмарність та дощ із грозою. Однак температура води у морі не зміниться та буде досить сприятливою для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 28 червня не зміниться. Вона, не зважаючі на дощ, як і протягом всього дня буде триматися на рівні від 17 до 18 °С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, також обіцяють корокочасний дощ із грозою. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +25...+27 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, та короткочасний дощ із грозою. Вітер сьогодні прогнозують північно-західний 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +24 °C до +29 °C, а місцями і до 34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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