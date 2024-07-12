Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 12 июля.

Девушка ест мороженое. Фото: Freepik

В пятницу, 12 июля, погода в Одессе будет жаркой и сухой. Осадков синоптики не предполагают. Следовательно, стоит захватить с собой солнцезащитный крем и шляпу, ведь днем температура может подняться до +35 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +24...+26 °C, днем +33...+35 °C.

Температура морской воды +25...+26 °C.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +21...+26 °C, днем +33...+38 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 12 июля

В Украине сегодня, 12 июля, будет очень жаркая погода. В южных регионах ожидается +37...+42 °C, в западных областях и в приграничных районах Сумщины и Харьковщины в течение дня будет +31...+34 °C. Пиковые дни жары продлятся с 13 по 16 июля.

Сегодня ветер будет восточным направлениям, небольшой или умеренный. При этом в Крыму и Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 м/с. Мощный антициклон блокирует проникновение на территорию Украины атлантической или любой другой влаги и свежести.

Погода в Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.