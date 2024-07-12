Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 12 липня

Спека в Одесі не вщухає — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
У п'ятницю, 12 липня, погода в Одесі буде спекотно та сухою. Опадів синоптики не передбачають. Тож варто захопити із собою сонцезахисний крем і капелюх, адже вдень температура може піднятись до +35 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +24...+26 °C, вдень +33...+35 °C.
- Температура морської води +25...+26 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +21...+26 °C, вдень +33...+38 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Сьогодні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні 12 липня
В Україні сьогодні, 12 липня, буде дуже спекотна погода. В південних регіонах очікується +37...+42 °C, у західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини впродовж дня буде +31...+34 °C. Пікові дні спеки триватимуть з 13 по 16 липня.
Сьогодні вітер буде східних напрямків, невеликий або помірний. При цьому в Криму та Приазов'ї очікуються сильні штормові пориви до 15-20 м/с. Потужний антициклон блокує проникнення на територію України атлантичної чи будь-якої іншої вологи та свіжості.
Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.
Читайте Новини.LIVE!