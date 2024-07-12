Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 12 липня

Дівчина їсть морозиво. Фото: Freepik

У п'ятницю, 12 липня, погода в Одесі буде спекотно та сухою. Опадів синоптики не передбачають. Тож варто захопити із собою сонцезахисний крем і капелюх, адже вдень температура може піднятись до +35 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +24...+26 °C, вдень +33...+35 °C.

Температура морської води +25...+26 °C.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +21...+26 °C, вдень +33...+38 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Сьогодні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 12 липня

В Україні сьогодні, 12 липня, буде дуже спекотна погода. В південних регіонах очікується +37...+42 °C, у західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини впродовж дня буде +31...+34 °C. Пікові дні спеки триватимуть з 13 по 16 липня.

Сьогодні вітер буде східних напрямків, невеликий або помірний. При цьому в Криму та Приазов'ї очікуються сильні штормові пориви до 15-20 м/с. Потужний антициклон блокує проникнення на територію України атлантичної чи будь-якої іншої вологи та свіжості.

Погода в Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.