Температура моря сегодня – Черное море 19 августа

Жаркие выходные: какая температура Черного моря в Одессе
В Одесскую область надвигают жаркие выходные. С открытием пляжей, желающих отдохнуть на побережье Черного моря, становится все больше.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 19 августа.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +26 градусов. У берега Одессы вода потеплела.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды достигает +24°С, а иногда она будет доходить до +25°С.
Напомним, эко активист проверил на надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.