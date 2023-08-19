Температура моря сьогодні — Чорне море 19 серпня

Спекотні вихідні: яка температура Чорного моря в Одесі
На Одещину насувають спекотні вихідні. З відкриттям пляжів, охочих відпочити на узбережжі Чорного моря стає все більше.
Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 19 серпня.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +23 до +26 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води сягає +24°С, а подекуди вона доходитиме до +25°С.
Нагадаємо, екоактивіст перевірив на надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі.