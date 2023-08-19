Температура моря сьогодні — Чорне море 19 серпня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

На Одещину насувають спекотні вихідні. З відкриттям пляжів, охочих відпочити на узбережжі Чорного моря стає все більше.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 19 серпня.

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Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +23 до +26 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води сягає +24°С, а подекуди вона доходитиме до +25°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, екоактивіст перевірив на надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі.