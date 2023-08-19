Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Спекотні вихідні: яка температура Чорного моря в Одесі arrow

Спекотні вихідні: яка температура Чорного моря в Одесі

19 серпня 2023 04:58
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сьогодні — Чорне море 19 серпня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещину насувають спекотні вихідні. З відкриттям пляжів, охочих відпочити на узбережжі Чорного моря стає все більше. 

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 19 серпня. 

Читайте також:

Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +23 до +26 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала. 

Температура Чорного моря
Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води сягає +24°С, а подекуди вона доходитиме до +25°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost
Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, екоактивіст перевірив на надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз