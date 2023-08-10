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Списывали средства с карт людей: в Одессе остановили работу двух мошеннических колл-центров

10 августа 2023 14:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Списывали средства с карт людей: в Одессе остановили работу двух мошеннических колл-центров
Мошеннический колл-центр. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе была приостановлена деятельность двух мошеннических колл-центров, расположенных в Приморском районе. Работники "офиса" совершали звонки гражданам, представляясь работниками финансовых учреждений.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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С помощью технического оборудования и подготовленных "скриптов" они пытались вывести личные данные клиентов и совершали незаконные операции с их банковскими карточками. После получения информации о карте и конфиденциальных данных злоумышленники выводили с нее деньги. Правоохранители провели обыски и конфисковали оборудование и технические средства.

Фото:  ГУНП в Одесской области
Следственные действия в мошенническом колл-центре. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет злоумышленников

Санкционированные мероприятия в рамках расследования ведутся согласно части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, касающейся мошенничества с использованием компьютерной техники. Ответственность за такой вид преступления предусматривает лишение свободы продолжительностью от трех до восьми лет. Следствие продолжается, и полиция пытается собрать все необходимые доказательства.

Напомним, в Одессе благодаря управлению противодействия киберпреступности приостановили работу двух мошеннических колл-центров. В "офисах" провели ряд обысков и изъяли необходимое для их работы оборудование.

Также мы писали, что в столице работники одного из call-центров обманывали пострадавших под предлогом инвестиций в псевдопроекты. В одном из таких помещений правоохранители обнаружили 17 работников и 25 обустроенных рабочих мест.

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