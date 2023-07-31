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В Одесі припинили роботи двох "офісів": подробиці

31 липня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі припинили роботи двох "офісів": подробиці
Обшуки в шахрайському кол-центрі. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі завдяки управлінню протидії кіберзлочинності припинили роботу двох шахрайських кол-центрів. В "офісах" провели ряд обшуків та вилучили необхідне для їх роботи обладнання. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Обшуки в шахрайських кол-центрах

Правоохоронці провели обшуки у двох кол-центрах, які спрямовані на заволодіння майном громадян. Загалом було вилучено понад 50 одиниць комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, обладнання SIP-телефонії та іншого матеріалу, що є доказами порушень.

Слідчі дії в кол-центрі. Фото: ГУНП в Одеській області
Слідчі дії в кол-центрі. Фото: ГУНП в Одеській області
Вилучена техніка. Фото: ГУНП в Одеській області
Вилучена техніка. Фото: ГУНП в Одеській області

"Представляючись працівниками різних фінансових установ, у людей випитували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток та рахунків, і щойно отримавши від довірливих громадян необхідну інформації, списували з їхніх рахунків гроші", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на шахраїв

Правоохоронці розпочали розслідування за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, яка стосується шахрайства, вчиненого за допомогою незаконних операцій із застосуванням комп'ютерної техніки. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали телефонного шахрая, який обманним шляхом вимагав гроші у пенсіонерки. Злодій ошукав літню жінку на більш ніж 150 тисяч гривень.

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