В Одесі припинили роботи двох "офісів": подробиці

Обшуки в шахрайському кол-центрі. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі завдяки управлінню протидії кіберзлочинності припинили роботу двох шахрайських кол-центрів. В "офісах" провели ряд обшуків та вилучили необхідне для їх роботи обладнання.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Обшуки в шахрайських кол-центрах

Правоохоронці провели обшуки у двох кол-центрах, які спрямовані на заволодіння майном громадян. Загалом було вилучено понад 50 одиниць комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, обладнання SIP-телефонії та іншого матеріалу, що є доказами порушень.

Слідчі дії в кол-центрі. Фото: ГУНП в Одеській області

Вилучена техніка. Фото: ГУНП в Одеській області

"Представляючись працівниками різних фінансових установ, у людей випитували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток та рахунків, і щойно отримавши від довірливих громадян необхідну інформації, списували з їхніх рахунків гроші", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на шахраїв

Правоохоронці розпочали розслідування за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, яка стосується шахрайства, вчиненого за допомогою незаконних операцій із застосуванням комп'ютерної техніки. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали телефонного шахрая, який обманним шляхом вимагав гроші у пенсіонерки. Злодій ошукав літню жінку на більш ніж 150 тисяч гривень.