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В Одессе прекратили работы двух "офисов": подробности

31 июля 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе прекратили работы двух "офисов": подробности
Обыски в мошенническом колл-центре. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе благодаря управлению противодействия киберпреступности прекратили работу двух мошеннических колл-центров. В "офисах" провели ряд обысков и изъяли необходимое для их работы оборудование.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Обыски в мошеннических колл-центрах

Правоохранители провели обыски в двух колл-центрах, направленных на завладение имуществом граждан. Всего изъято более 50 единиц компьютерной техники, мобильных телефонов, оборудования SIP-телефонии и другого материала, которые являются доказательствами нарушений.

Следственные действия в колл-центре. Фото: ГУНП в Одесской области
Следственные действия в колл-центре. Фото: ГУНП в Одесской области
Изъята техника. Фото: ГУНП в Одесской области
Изъята техника. Фото: ГУНП в Одесской области

"Представляясь работниками различных финансовых учреждений, у людей выспрашивали конфиденциальную информацию об их банковских картах и счетах, и только получив от доверительных граждан необходимую информацию, списывали с их счетов деньги", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет мошенников

Правоохранители приступили к расследованию по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, которая касается мошенничества, совершенного с помощью незаконных операций с применением компьютерной техники. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в Одесской области задержан телефонный мошенник, который обманным путем требовал деньги у пенсионерки. Вор обманул пожилую женщину на более чем 150 тысяч гривен.

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