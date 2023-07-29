В Одеській області викрили нову шахрайську схему

Літня жінка говорить телефоном. Фото: google.com

В Одеській області затримали телефонного шахрая, який обманним шляхом вимагав гроші у пенсіонерки. Злодій ошукав літню жінку на більш ніж 150 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За словами правоохоронців, 43-річний злодій знав, що у пенсіонерки є вдома значна сума готівкою, через це й обрав її жервтою.

Подробиці шахрайської схеми

63-річній жительці Сарати зателефонував невідомий чоловік, який представився хірургом і повідомив, що її сваха нібито унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потрапила у лікарню і потребує негайної операції, на яку потрібні 4 000 доларів США. Тримаючи стурбовану жінку "на гачку", зловмисник попередив її, що по гроші зараз прийдуть, і у двері відразу ж постукав його спільник.

Жінка віддала незнайомцю 153 тисячі гривень своїх заощаджень, і лише тоді зателефонувала родичці, аби дізнатися про її самопочуття. Звісно, з тою нічого поганого не трапилося, вона була вдома. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали, і звернулася на спецлінію "102".

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Злочинець знаходиться під вартою, слідство триває.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру у шахрайстві чоловіку з Білгород-Дністровського району. 45-річний мешканець села Кулевча розмістив оголошення про продаж деревини в соціальній мережі, хоча насправді не мав жодного товару. Він обіцяв покупцям доставити дрова після передоплати. Коли люди перераховували гроші продавцеві, він зникав і блокував їх телефонні номери.