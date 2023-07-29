Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Ваша родичка потрапила у ДТП": на Одещині викрили нову шахрайську схему arrow

"Ваша родичка потрапила у ДТП": на Одещині викрили нову шахрайську схему

29 липня 2023 12:32
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області викрили нову шахрайську схему
Літня жінка говорить телефоном. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали телефонного шахрая, який обманним шляхом вимагав гроші у пенсіонерки. Злодій ошукав літню жінку на більш ніж 150 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За словами правоохоронців, 43-річний злодій знав, що у пенсіонерки є вдома значна сума готівкою, через це й обрав її жервтою. 

Подробиці шахрайської схеми

63-річній жительці Сарати зателефонував невідомий чоловік, який представився хірургом і повідомив, що її сваха нібито унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потрапила у лікарню і потребує негайної операції, на яку потрібні 4 000 доларів США. Тримаючи стурбовану жінку "на гачку",  зловмисник попередив її, що по гроші зараз прийдуть, і у двері відразу ж постукав його спільник.

Жінка віддала незнайомцю 153 тисячі гривень своїх заощаджень, і лише тоді зателефонувала родичці, аби дізнатися про її самопочуття. Звісно, з тою нічого поганого не трапилося, вона була вдома. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали, і звернулася на спецлінію "102".

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Злочинець знаходиться під вартою, слідство триває.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру у шахрайстві чоловіку з Білгород-Дністровського району. 45-річний мешканець села Кулевча розмістив оголошення про продаж деревини в соціальній мережі, хоча насправді не мав жодного товару. Він обіцяв покупцям доставити дрова після передоплати. Коли люди перераховували гроші продавцеві, він зникав і блокував їх телефонні номери.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз