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"Ваша родственница попала в ДТП": в Одесской области разоблачили новую мошенническую схему

29 июля 2023 12:32
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили новую мошенническую схему
Пожилая женщина говорит по телефону. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан телефонный мошенник , который обманным путем требовал деньги у пенсионерки. Вор обманул пожилую женщину на более чем 150 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По словам правоохранителей, 43-летний вор знал, что у пенсионерки есть дома значительная сумма наличными, поэтому и выбрал ее жертвой.

Подробности мошеннической схемы

63-летней жительнице Сараты позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился хирургом и сообщил, что ее сваха якобы в результате дорожно-транспортного происшествия попала в больницу и нуждается в немедленной операции, на которую нужны 4 тысячи долларов США. Держа озабоченную женщину "на крючке", злоумышленник предупредил ее, что за деньгами сейчас придут, и в дверь сразу же постучал его сообщник.

Женщина отдала незнакомцу 153 тысяч гривен своих сбережений и только тогда позвонила родственнице, чтобы узнать ее самочувствие. Конечно, с ним ничего плохого не случилось, она была дома. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась на спецлинию "102".

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что нанесло значительный ущерб потерпевшей. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Преступник находится под стражей, следствие продолжается.

Напомним, полиция сообщила о подозрении в мошенничестве мужчине из Белгород-Днестровского района. 45-летний житель села Кулевча разместил объявление о продаже древесины в социальной сети, хотя на самом деле не было ни одного товара. Он обещал покупателям доставить дрова после предоплаты. Когда люди перечисляли деньги продавцу, он исчезал и блокировал телефонные номера.

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