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Затримано шахрая: мешканець Одещини ошукав 18 осіб на продажі деревини

10 липня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Затримано шахрая: мешканець Одещини ошукав 18 осіб на продажі деревини
Фура з деревиною. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліція повідомила про підозру у шахрайстві чоловіку з Білгород-Дністровського району. 45-річний мешканець села Кулевча розмістив оголошення про продаж деревини в соціальній мережі, хоча насправді не мав жодного товару. Він обіцяв покупцям доставити дрова після передоплати. Коли люди перераховували гроші продавцеві, він зникав і блокував їх телефонні номери.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Один з постраждалих звернувся до поліції, повідомивши про дії шахрая. Під час досудового розслідування поліцейські знайшли ще 17 жертв цього обману. Усі вони проживають в різних територіальних громадах, зокрема Мологівській, Саратській, Старокозацькій, Успенівській, Петропавлівській, Дивізійській та Білгород-Дністровській, і їх вік коливається від 21 до 71 року.

Виявилося, що зловмисник виступав як представник компанії, що торгує деревиною та паливом, і просив покупців перерахувати 500-600 гривень авансу на його банківську картку. За 12 днів шахрай встиг "заробити" понад дев'ять тисяч гривень, які витратив на особисті потреби.

Оголошення про продаж деревини. Фото: ГУНП в Одеській області
Оголошення про продаж деревини. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на шахрая

За даними слідства, підозрюваному повідомили про заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме в шахрайство. Цей злочин кваліфікується за частинами 1 і 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

За ці злочини "бізнесмену" загрожує штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі до п'яти років, або позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, поліція Білгород-Дністровського району повідомила про виявлення випадку шахрайства, пов'язаного з неіснуючими товарами для автомобілістів. 34-річний чоловік з Татарбунар відшукав шістьох потенційних покупців із різних областей України та переконав їх передплатити за автозапчастини, яких насправді не існувало. 

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