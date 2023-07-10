Задержан мошенник: житель Одесской области обманул 18 человек на продаже древесины

Фура с деревом. Фото: google

Полиция сообщила о подозрении в мошенничестве мужчине из Белгород-Днестровского района. 45-летний житель села Кулевча разместил объявление о продаже древесины в социальной сети, хотя на самом деле не было ни одного товара. Он обещал покупателям доставить дрова после предоплаты. Когда люди перечисляли деньги продавцу, он исчезал и блокировал телефонные номера.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Обманул 18 граждан

Один из пострадавших обратился в полицию, сообщив о действиях мошенника. В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили еще 17 жертв этого обмана. Все они проживают в разных территориальных общинах, в частности Мологовской, Саратской, Староказацкой, Успеновской, Петропавловской, Дивизийской и Белгород-Днестровской, и их возраст колеблется от 21 до 71 года.

Оказалось, что злоумышленник выступал в качестве представителя компании, торгующей древесиной и топливом, и просил покупателей перечислить 500-600 гривен аванса на его банковскую карту. За 12 дней мошенник успел "заработать" более девяти тысяч гривен, потратившихся на личные нужды.

Объявление о продаже древесины. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет мошенника

По данным следствия, подозреваемому сообщили о завладении чужим имуществом путём обмана, а именно в мошенничество. Это преступление квалифицируется по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса.

За эти преступления "бизнесмену" грозит штраф от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 51000 до 68000 гривен, или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы до пяти лет, или лишение свободы до трех лет.

Напомним, полиция Белгород-Днестровского района сообщила об обнаружении случая мошенничества, связанного с несуществующими товарами для автомобилистов. 34-летний мужчина из Татарбунар отыскал шестерых потенциальных покупателей из разных областей Украины и убедил их подписаться на автозапчасти, которых на самом деле не существовало.