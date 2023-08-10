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Списували кошти з карт людей: в Одесі зупинили роботу двох шахрайських кол-центрів

10 серпня 2023 14:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Списували кошти з карт людей: в Одесі зупинили роботу двох шахрайських кол-центрів
Шахрайський кол-центр. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі була припинена діяльність двох шахрайських кол-центрів, розташованих у Приморському районі. Працівники "офісу" здійснювали дзвінки до громадян, видаючись працівниками фінансових установ.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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За допомогою технічного обладнання та підготовлених "скриптів", вони намагалися вивести особисті дані клієнтів та вчиняли незаконні операції з їхніми банківськими картками. Після отримання інформації про картку та конфіденційні дані зловмисники виводили з неї гроші. Правоохоронці провели обшуки та конфіскували обладнання та технічні засоби.

Фото:  ГУНП в Одеській області
Слідчі дії в шахрайському кол-центрі. Фото:  ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на зловмисників

Санкціоновані заходи в рамках розслідування ведуться згідно з частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, яка стосується шахрайства з використанням комп'ютерної техніки. Відповідальність за такий вид злочину передбачає позбавлення волі на тривалість від трьох до восьми років. Слідство триває, і поліція намагається зібрати всі необхідні докази.

Нагадаємо, в Одесі завдяки управлінню протидії кіберзлочинності припинили роботу двох шахрайських кол-центрів. В "офісах" провели ряд обшуків та вилучили необхідне для їхньої роботи обладнання. 

Також ми писали, що у столиці працівники одного з call-центрів ошукували потерпілих під приводом інвестицій у псевдопроєкти. В одному з таких приміщень правоохоронці виявили 17 працівників та 25 облаштованих робочих місць.

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