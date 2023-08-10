Списували кошти з карт людей: в Одесі зупинили роботу двох шахрайських кол-центрів
В Одесі була припинена діяльність двох шахрайських кол-центрів, розташованих у Приморському районі. Працівники "офісу" здійснювали дзвінки до громадян, видаючись працівниками фінансових установ.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
За допомогою технічного обладнання та підготовлених "скриптів", вони намагалися вивести особисті дані клієнтів та вчиняли незаконні операції з їхніми банківськими картками. Після отримання інформації про картку та конфіденційні дані зловмисники виводили з неї гроші. Правоохоронці провели обшуки та конфіскували обладнання та технічні засоби.
Яке покарання чекає на зловмисників
Санкціоновані заходи в рамках розслідування ведуться згідно з частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, яка стосується шахрайства з використанням комп'ютерної техніки. Відповідальність за такий вид злочину передбачає позбавлення волі на тривалість від трьох до восьми років. Слідство триває, і поліція намагається зібрати всі необхідні докази.
Нагадаємо, в Одесі завдяки управлінню протидії кіберзлочинності припинили роботу двох шахрайських кол-центрів. В "офісах" провели ряд обшуків та вилучили необхідне для їхньої роботи обладнання.
Також ми писали, що у столиці працівники одного з call-центрів ошукували потерпілих під приводом інвестицій у псевдопроєкти. В одному з таких приміщень правоохоронці виявили 17 працівників та 25 облаштованих робочих місць.