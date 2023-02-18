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"Надеюсь, посеянное на оккупированных территориях будем собирать под нашим флагом", —министр агрополитики

18 февраля 2023 18:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Україна готується до весняної посівної кампанії: сподіваються збирати урожай вже з деокупованої території, - деталі.
В Украине идет подготовка к весенней посевной кампании
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Во время брифинга, посвященного программе "Зерно из Украины" министр аграрной политики Николай Сольский сообщил об активной подготовке к весенней кампании. Имеющиеся площади будут использовать по-максимуму.

Об этом Новини.LIVE узнали от самого министра.

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"Сложные условия, понятно, что аграрии привыкли к таким условиям, как бы это страшно ни звучало. Учитывая все это, мы все равно готовим посевную", — отметил Сольский.

Министр сказал, что посевная кампания будет максимальной. В министерстве ожидают большой процент площадей посева.

"Более того, мы считаем, что фермеры будут сеять под оккупацией. Надеемся, что будем собирать урожай уже под нашим флагом", — добавил глава агрополитики.

Напомним, из-за оккупации части аграрных регионов площадь посевных полей в Украине сильно уменьшена. Но эксперты отмечают, что следующий посевной сезон должен пройти не столь успешно, как хотелось, однако будут нормальные показатели.

В Черноморске продолжается отгрузка зерна в рамках программы Grain from Ukraine, которую инициировал президент Владимир Зеленский. На погрузку очередного судна, которое отправится в Кению, прибыли посол Чехии и Словении в сопровождении министра агрополитики Украины.

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