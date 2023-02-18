Україна готується до весняної посівної кампанії: сподіваються збирати урожай вже з деокупованої території, - деталі.

В Україні триває підготовка до весняної посівної кампанії

Під час брифінгу присвяченому програмі "Зерно з України" Міністр аграрної політики Микола Сольський повідомив про активну підготовку до весняної кампанії. Наявні площі використовуватимуть по-максимуму.

Про це Новини.LIVE дізналися від самого Міністра.



"Складні умови, зрозуміло, що аграрії звикли до таких умов, як би це страшно не звучало. Враховуючи все це ми все одно готуємо посівну", — зазначив Сольський.

Міністр сказав, що посівна кампанія буде максимальною. У Міністерстві очікують великий процент площ засіву.

"Щобільше, ми вважаємо що фермери будуть сіяти під окупацією. Сподіваємось, що збиратимемо врожай вже під нашим прапором", — додав очільник агрополітики.

Нагадаємо, через окупацію частини аграрних регіонів площа посівних полів в Україні сильно зменшена. Але експерти зазначають, що наступний посівний сезон має пройти не так успішно, як хотілось, проте будуть нормальні показники.

У Чорноморську триває відвантаження зерна в рамках програми "Grain from Ukraine", яку ініціював президент Володимир Зеленський. На завантаження чергового судна, яке вирушити до Кенії прибули посол Чехії та Словенії у супроводі міністра агрополітики України.