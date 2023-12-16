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Каналу Дунай — Черное море быть — Украина и Румыния пришли к согласию

16 декабря 2023 17:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Каналу Дунай — Черное море быть — Украина и Румыния пришли к согласию
Канал Дунай-Черное море (Румыния) Фото: Ronline
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украина и Румыния разрешили 20-летний спор с Румынией. Дискуссия была связана по каналу "Дунай – Черное море".

Об этом сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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"Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции. Ведь Украине не безразлично добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", — отметил министр.

По его словам, Украина выполнила требования о влиянии строительства канала на окружающую среду.

Отметим, что украинское правительство приняло решение о строительстве канала в 2003 году, которое соединит Дунай и Черное море через устье Быстрое. Румыния выступала против строительства, объясняя это тем, что такие действия угрожают окружающей среде региона.

Напомним, что в марте следующего года в румынском городе Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция. Такое решение позволит нарастить экспортную способность украинских портов по Дунаю.

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