Каналу Дунай — Чорне море бути — Україна та Румунія дійшли згоди

Канал Дунай-Чорне море (Румунія) Фото: Ronline

Україна та Румунія вирішила 20-річну суперечку з Румунією. Дискусія була пов’язана каналом "Дунай – Чорне море".

Про це повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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"Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", — зазначив міністр.

За його словами, Україна виконала вимоги щодо впливу будівництва каналу на навколишнє середовище.

Зазначимо, що український уряд ухвалив рішення про будівництво каналу у 2003 році, що сполучить Дунай і Чорне море через гирло Бистре. Румунія виступала проти будівництва пояснюючи це тим, що такі дії загрожують довкіллю регіону.

Нагадаємо, у березні наступного року у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція. Таке рішення дозволить наростити експортну спроможність українських портів Дунаю.