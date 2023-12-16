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Каналу Дунай — Чорне море бути — Україна та Румунія дійшли згоди

16 грудня 2023 17:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Каналу Дунай — Чорне море бути — Україна та Румунія дійшли згоди
Канал Дунай-Чорне море (Румунія) Фото: Ronline
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна та Румунія  вирішила 20-річну суперечку з Румунією. Дискусія була пов’язана каналом "Дунай – Чорне море".

Про це повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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"Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", — зазначив міністр. 

За його словами, Україна виконала вимоги щодо впливу будівництва каналу на навколишнє середовище.

Зазначимо, що український уряд ухвалив рішення про будівництво каналу у 2003 році, що сполучить Дунай і Чорне море через гирло Бистре. Румунія виступала проти будівництва пояснюючи це тим, що такі дії загрожують довкіллю регіону.

Нагадаємо, у березні наступного року у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція. Таке рішення дозволить наростити експортну спроможність українських портів Дунаю. 

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