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Снаряженные ракетоносители врага в Черном море — угроза для Одесчины сохраняется

31 июля 2024 10:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Флот россиян в морях сегодня, 31 июля: количество ракетоносителей
Подводная лодка в море. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

На сегодня, 31 июля, в акваториях Черного и Средиземного морей остаются вражеские ракетоносители. Стоит отметить, что у российских военных есть возможность запускать ракеты "Калибры" даже из портовых зон, что значительно повышает уровень угрозы для региона.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • Черное море — в акватории подстерегает два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, одни из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".
Движение россиян в морях 31 июля
Движение вражеских кораблей. Фото: ВМИС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Больше новостей о движении кораблей ЧФ РФ

Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рисковано из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.

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