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Загроза ракетних ударів з сусідніх морів — Плетенчук про можливості ворожого флоту

22 липня 2024 14:55
Верзілова Єлизавета - редактор
Плетенчук про загрозу російських обстрілів з морів: які проблеми існують
Речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Фото: facebook.com/Taclbery
Верзілова Єлизавета - редактор

З огляду на те, що окупанти не виводять вже понад два тижні ракетоносії у Чорне море, військові не виключають можливість ракетних ударів з сусідніх морів. Зокрема йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни  також можуть атакувати ракетами південні території України.

Про це в етері Ранок.LIVE  повідомив  речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.
 

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Поки що загроза ракетних ударів з Середземного моря є малоймовірною через необхідність перетинати повітряний простір країн НАТО. Водночас, можливість атак з Каспійського моря залишається, особливо якщо агресор буде витіснений з Чорного моря.

"Суто технічно з Каспію, і Середземного моря можуть, радіус дії дозволяє, затасовувати крилаті ракети, які є на озброєні на кораблях, які знаходяться в цих акваторіях. Проте з Середземного моря це фактично неможливо, тому що треба подолати повітряний простір країн-членів НАТО, що може бути розцінено як напад. Щодо Каспію, суто технічно ракети дістати можуть, але підтвердженої інформації щодо застосування нема", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Більше про кораблі росіян  

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, з акваторії Азовського моря окупанти завели бойовий корабель у пункт базування. В Чорному морі сьогодні також не фіксується присутності ворога.

Ми також повідомляли, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.

Зокрема, зараз практика російського флоту в Чорному морі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів. Однак із часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.

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