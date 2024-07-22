Плетенчук об угрозе российских обстрелов с морей: какие проблемы существуют

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: facebook.com/Taclbery

Учитывая, что оккупанты не выводят уже более двух недель ракетоносители в Черное море, военные не исключают возможность ракетных ударов из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне также могут атаковать ракетами южные территории Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Пока что угроза ракетных ударов со Средиземного моря маловероятно из-за необходимости пересекать воздушное пространство стран НАТО. В то же время возможность атак с Каспийского моря остается, особенно если агрессор будет вытеснен из Черного моря.

"Что технически из Каспия, и Средиземного моря могут, радиус действия позволяет, затасовывать крылатые ракеты, которые есть на вооруженные на кораблях, которые находятся в этих акваториях. Однако из Средиземного моря это фактически невозможно, потому что нужно преодолеть воздушное пространство стран-членов НАТО , что может быть расценено как нападение По Каспию, чисто технически ракеты достать могут, но подтвержденной информации о применении нет", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

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Напомним, что сегодня, 22 июля, из акватории Азовского моря кафиры завели боевой корабль в пункт базирования. В Черном море сегодня тоже не фиксируется присутствие врага.

Мы также сообщали, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

В частности, сейчас практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы их боевым кораблям. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы окупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.