Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

из-за войны некоторым спортсменам пришлось переехать в Одессу

Спортсмены Одесской области завоевали 6 медалей молодежного чемпионата Украины по спортивной борьбе. Соревнования проходили в Ужгороде.

Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета в Одесской области.

В соревнованиях женщин среди свободного стиля в категории "до 57 кг" Надежда Драганова завоевала "серебро".

В борьбе среди мужчин по свободному стилю спортсмены добыли в борьбе три "бронзы": Георгий Казанжи в категории "до 57 кг", Никита Зубаль в категории "до 70 кг" и Петр Литвинюк в категории "до 74 кг".

По греко-римской борьбе в категории "до 60 кг" 18-летний Богдан Гришин получил серебряную медаль, а Даниил Бытка завоевал "бронзу". Отметим, Богдан — уроженец Николаевщины, но из-за войны вынужден был переехать в Одессу.

Достижения одесских спортсменов

Одессит Юрий Драгонер завоевал "золото" чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. В этом году спортивный турнир проходил во Франции.

Одесский борец греко-римского стиля, уроженец Измаильского района, завоевал "серебро" на международном турнире на международном турнире "Гран-при Анри Даглена", проходившем во французской Ницце. Победу одержал спортсмен с боевой фамилией — Вячеслав Байрактар в категории "до 55 кг".

А вот фигуристы Марк Кулиш и Анастасия Васильченко примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования состоятся 21-28 января в регионе Италии — Фриули-Венеция-Джулия.