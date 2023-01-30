Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины
Спортсмены Одесской области завоевали 6 медалей молодежного чемпионата Украины по спортивной борьбе. Соревнования проходили в Ужгороде.
Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета в Одесской области.
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В соревнованиях женщин среди свободного стиля в категории "до 57 кг" Надежда Драганова завоевала "серебро".
В борьбе среди мужчин по свободному стилю спортсмены добыли в борьбе три "бронзы": Георгий Казанжи в категории "до 57 кг", Никита Зубаль в категории "до 70 кг" и Петр Литвинюк в категории "до 74 кг".
По греко-римской борьбе в категории "до 60 кг" 18-летний Богдан Гришин получил серебряную медаль, а Даниил Бытка завоевал "бронзу". Отметим, Богдан — уроженец Николаевщины, но из-за войны вынужден был переехать в Одессу.
Достижения одесских спортсменов
Одессит Юрий Драгонер завоевал "золото" чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. В этом году спортивный турнир проходил во Франции.
Одесский борец греко-римского стиля, уроженец Измаильского района, завоевал "серебро" на международном турнире на международном турнире "Гран-при Анри Даглена", проходившем во французской Ницце. Победу одержал спортсмен с боевой фамилией — Вячеслав Байрактар в категории "до 55 кг".
А вот фигуристы Марк Кулиш и Анастасия Васильченко примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования состоятся 21-28 января в регионе Италии — Фриули-Венеция-Джулия.