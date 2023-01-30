Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Спортсмени Одеської області зібрали великий "врожай" медалей на чемпіонаті України arrow

Спортсмени Одеської області зібрали великий "врожай" медалей на чемпіонаті України

30 січня 2023 09:31
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
Спортсмени Одеської області зібрали великий "врожай" медалей на чемпіонаті України
Через війну деяким спортсменам довелося переїхати до Одеси
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

Спортсмени Одеської області завоювали 6 медалей молодіжного чемпіонату України зі спортивної боротьби. Змагання проходили в Ужгороді.

Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету в Одеській області. 

Читайте також:

У змаганнях жінок серед вільного стилю у категорії "до 57 кг" Надія Драганова здобула "срібло".

У боротьбі серед чоловіків з вільного стилю спортсмени вибороли три "бронзи": Георгій Казанжі у категорії "до 57 кг", Микита Зубаль у категорії "до 70 кг" та Петро Литвинюк у категорії "до 74 кг".

З греко-римської боротьби у категорії "до 60 кг" 18-річний Богдан Гришин отримав срібну медаль, а Данило Битка завоював "бронзу". Зазначимо, Богдан —  уродженець Миколаївщини, але через війну вимушений він був переїхати до Одеси.

Здобутки одеських спортсменів 

Одесит Юрій Драгонер здобув "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу. Цьогоріч спортивний турнір відбувався у Франції. 

Одеський борець греко-римського стилю, уродженець Ізмаїльського району, завоював "срібло" на міжнародному турнірі  на міжнародному турнірі "Гран-прі Анрі Даглена", який проходив у французькій Ніцці. Перемогу здобув спортсмен з бойовим прізвищем — В’ячеслав Байрактар в категорії "до 55 кг".

А от фігуристи Марк Куліш і Анастасія Васильченко візьмуть участь в Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Змагання відбудуться 21-28 січня в регіоні Італії — Фріулі-Венеція-Джулія.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:59 Колишній суперник Усика розповів, чому Ф'юрі не має шансів у бою проти українця

Новина з фото

09:57 Обстріли Донеччини: пошкоджено житлові будинки, загинула людина

09:32 Буданов поділився своїм баченням щодо майбутніх відносин між Україною та росією

09:23 АЗС ще більше знизили ціни: скільки зараз коштує пальне

09:03 Окупанти почали вивозити до рф сім'ї мобілізованих у ворожу армію жителів Луганщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:53 Від рук окупантів загинуло понад 450 українських дітей, — Офіс генпрокурора

08:46 Спекуляцій поменшає: Укрзалізниця продає квитки по-новому

08:33 ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:29 Ранок починається з тривоги: Братчук розповів про ситуацію на Одещині

Новина з фото

08:28 Удар по будинку та обстріли прикордонних районів: Харківська ОВА повідомила про наслідки нових атак рф

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Новина з відео

23:02 Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше

Новина з відео

22:47 Обстріл херсонського порту: екіпаж пошкодженого судна локалізував витік нафти у Дніпро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленський написав листа Макрону через допуск росіян до Олімпіади-2024

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Актуальне по темі

None 30 Січень 09:58

Колишній суперник Усика розповів, чому Ф'юрі не має шансів у бою проти українця

None 30 Січень 09:57

Обстріли Донеччини: пошкоджено житлові будинки, загинула людина

None 30 Січень 09:32

Буданов поділився своїм баченням щодо майбутніх відносин між Україною та росією

None 30 Січень 09:41

АЗС ще більше знизили ціни: скільки зараз коштує пальне

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB