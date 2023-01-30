Спортсмени Одеської області зібрали великий "врожай" медалей на чемпіонаті України

Через війну деяким спортсменам довелося переїхати до Одеси

Спортсмени Одеської області завоювали 6 медалей молодіжного чемпіонату України зі спортивної боротьби. Змагання проходили в Ужгороді.

Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету в Одеській області.

У змаганнях жінок серед вільного стилю у категорії "до 57 кг" Надія Драганова здобула "срібло".

У боротьбі серед чоловіків з вільного стилю спортсмени вибороли три "бронзи": Георгій Казанжі у категорії "до 57 кг", Микита Зубаль у категорії "до 70 кг" та Петро Литвинюк у категорії "до 74 кг".

З греко-римської боротьби у категорії "до 60 кг" 18-річний Богдан Гришин отримав срібну медаль, а Данило Битка завоював "бронзу". Зазначимо, Богдан — уродженець Миколаївщини, але через війну вимушений він був переїхати до Одеси.

Здобутки одеських спортсменів

Одесит Юрій Драгонер здобув "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу. Цьогоріч спортивний турнір відбувався у Франції.

Одеський борець греко-римського стилю, уродженець Ізмаїльського району, завоював "срібло" на міжнародному турнірі на міжнародному турнірі "Гран-прі Анрі Даглена", який проходив у французькій Ніцці. Перемогу здобув спортсмен з бойовим прізвищем — В’ячеслав Байрактар в категорії "до 55 кг".

А от фігуристи Марк Куліш і Анастасія Васильченко візьмуть участь в Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Змагання відбудуться 21-28 січня в регіоні Італії — Фріулі-Венеція-Джулія.