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Дело аэропорта "Одесса" — экс-мэру Костусеву избрали меру пресечения

11 декабря 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дело аэропорта "Одесса" — экс-мэру Костусеву избрали меру пресечения
Экс-мэр Одессы Алексей Костусев. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) избрала меру пресечения бывшему мэру Одессы. Алексея Костусева подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По информации ведомства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

"После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

Костусеву грозит наказание сразу по нескольким статьям по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Эти наказания предусматривают заключение до 18 лет с конфискацией имущества.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Напомним, 12 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева.

Также мы писали, что НАБУ и САП завершили следствие по подозрению экс-зампреда и действующего руководителя отдела Одесской ОВ в злоупотреблении служебным положением. Чиновник своими действиями нанес государству ущерб в размере 9,2 млн грн.

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