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Справа аеропорту "Одеса" — ексмеру Костусєву обрали запобіжний захід

11 грудня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Справа аеропорту "Одеса" — ексмеру Костусєву обрали запобіжний захід
Ексмер Одеси Олексій Костусєв. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) обрала запобіжний захід колишньому меру Одеси. Олексія Костусєва підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса". 

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

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За інформацією відомства, суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання загрожує

Костусєву загрожує покарання одразу за кількома статтями за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Ці покарання передбачають ув'язнення до 18 років із конфіскацією майна. 

Що відомо про схему 

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени розробили та реалізували злочинну схему. Внаслідок чого майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста й так званих приватних інвесторів.

Нагадаємо, 12 жовтня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. 

Також ми писали, що НАБУ та САП завершили слідство за підозрою ексзаступника голови та чинного керівника відділу Одеської ОВА у зловживанні службовим становищем. Чиновник своїми діями завдав державі збитків у розмірі 9,2 млн грн.

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