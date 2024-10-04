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Дело Одесского припортового завода — досудебное расследование завершили

4 октября 2024 14:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Дело ОПЗ передают в суд
Здания Одесского припортового завода. Фото: Facebook/ОПЗ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Прокуроры САП завершили досудебное расследование завладения средствами Одесского припортового завода. Среди подозреваемых — бывший народный депутат. Обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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По версии следствия, в марте — декабре 2015 года бывший нардеп совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной фирме по ценам ниже рыночных. Согласно оформленным соглашениям эта компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию завода иностранным предприятиям, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно сам ОПЗ. В результате предприятие понесло убытки на сумму более 94 млн грн.

Правоохранители не называют фамилию организатора схемы, но известно, что речь идет об Александре Грановском.

Напомним, по делу бывшего главы Фонда госимущества, в котором также фигурирует ОПЗ, появился новый подозреваемый.

Также мы сообщали, что Одесский припортовый завод возобновил производство удобрений.

коррупция САП завод Одесская область ОПЗ Новости Одессы

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