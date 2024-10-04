Дело ОПЗ передают в суд

Здания Одесского припортового завода. Фото: Facebook/ОПЗ

Прокуроры САП завершили досудебное расследование завладения средствами Одесского припортового завода. Среди подозреваемых — бывший народный депутат. Обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Детали дела

По версии следствия, в марте — декабре 2015 года бывший нардеп совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной фирме по ценам ниже рыночных. Согласно оформленным соглашениям эта компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию завода иностранным предприятиям, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно сам ОПЗ. В результате предприятие понесло убытки на сумму более 94 млн грн.

Правоохранители не называют фамилию организатора схемы, но известно, что речь идет об Александре Грановском.

Напомним, по делу бывшего главы Фонда госимущества, в котором также фигурирует ОПЗ, появился новый подозреваемый.

Также мы сообщали, что Одесский припортовый завод возобновил производство удобрений.