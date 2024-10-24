Прогноз погоды в Одессе и области на 25 октября

Люди идут по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, в пятницу, 25 октября, в Одессе будет прохладная погода. Столбик термометра днем ​​покажет +14...+16 °С. В то же время осадков или сильного ветра синоптики не ожидают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 25 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +5...+7 °С, днем ​​+14...+16 °С.

Температура морской воды +15...+16 °С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 25 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +2...7 °С, днем ​​+12...+17 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в озера Ялпуг и Куруглуй в Одесской области выпустили несколько миллионов мальков разных видов рыб. Также мы сообщали, как оздоровить почву на огороде с помощью обыкновенной соли.