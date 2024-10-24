Прогноз погоды в Одессе и области на 25 октября

Отопительный сезон все ближе — какая погода будет в ближайшие сутки в Одессе.
24 октября 2024 17:45
Люди идут по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE
Завтра, в пятницу, 25 октября, в Одессе будет прохладная погода. Столбик термометра днем покажет +14...+16 °С. В то же время осадков или сильного ветра синоптики не ожидают.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 25 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.
- Температура морской воды +15...+16 °С.
Погода в Одесской области 25 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +2...7 °С, днем +12...+17 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в озера Ялпуг и Куруглуй в Одесской области выпустили несколько миллионов мальков разных видов рыб. Также мы сообщали, как оздоровить почву на огороде с помощью обыкновенной соли.
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