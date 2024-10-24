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Отопительный сезон все ближе — какая погода будет в ближайшие сутки в Одессе.

24 октября 2024 17:45
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на 25 октября
Люди идут по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, в пятницу, 25 октября, в Одессе будет прохладная погода. Столбик термометра днем ​​покажет +14...+16 °С. В то же время осадков или сильного ветра синоптики не ожидают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 25 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +5...+7 °С, днем ​​+14...+16 °С.
  • Температура морской воды +15...+16 °С.
На юге заморозки - какой будет погода в Одесской области завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 25 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +2...7 °С, днем ​​+12...+17 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
На юге заморозки - какой будет погода на Одесщине завтра - фото 2
​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в озера Ялпуг и Куруглуй в Одесской области выпустили несколько миллионов мальков разных видов рыб. Также мы сообщали, как оздоровить почву на огороде с помощью обыкновенной соли.

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