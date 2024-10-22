В озера Одещини випустили мільйони мальків риб

На Одещині побільшає риби — що було зроблено
В Одеській області завершили зариблення озер Ялпуг і Кугурлуй. У водойми випустили близько 3 млн мальків загальною вагою 73 тонни.
Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.
Загалом в озера вселили 2,4 млн молоді товстолоба, 500 тис. коропа та 100,4 тис. білого амуру.
Скільки риби можна ловити
Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову. В іншому випадку порушнику загрожує штраф. Сума залежить від виду риби:
сом — 5117 грн;
сазан (короп) — 3706 грн;
судак — 3587 грн;
щука — 3468 грн;
окунь — 3162 грн;
лящ — 1649 грн;
лин — 1598 грн;
карась сріблястий — 1581 грн;
плітки, краснопірки та плоскирки — по 1 564 грн.
Зазначимо також, що з 1 листопада набуде чинності заборона риболовлі на зимувальних ямах.
Нагадаємо, на Одещині винесли вирок зухвалому браконьєру. Він наловив риби на 200 тис. грн. Також ми писали про те, яку рибу і за якими цінами можна "вполювати" на одеському Привозі.
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