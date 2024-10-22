В озера Одещини випустили мільйони мальків риб

Мальки риб. Фото: Одеський рибппатруль

В Одеській області завершили зариблення озер Ялпуг і Кугурлуй. У водойми випустили близько 3 млн мальків загальною вагою 73 тонни.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Загалом в озера вселили 2,4 млн молоді товстолоба, 500 тис. коропа та 100,4 тис. білого амуру.

Скільки риби можна ловити

Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову. В іншому випадку порушнику загрожує штраф. Сума залежить від виду риби:

сом — 5117 грн;

сазан (короп) — 3706 грн;

судак — 3587 грн;

щука — 3468 грн;

окунь — 3162 грн;

лящ — 1649 грн;

лин — 1598 грн;

карась сріблястий — 1581 грн;

плітки, краснопірки та плоскирки — по 1 564 грн.

Норми вилову риби в Україні. Фото: Держрибагентство

Зазначимо також, що з 1 листопада набуде чинності заборона риболовлі на зимувальних ямах.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок зухвалому браконьєру. Він наловив риби на 200 тис. грн. Також ми писали про те, яку рибу і за якими цінами можна "вполювати" на одеському Привозі.