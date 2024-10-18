Одеський рибалка має виплатити 200 тисяч гривень державі

Риба, виловлена браконьєром. Фото: ГУНП в Одеській області

Чоловік вирішив порибалити у заборонений час і за допомогою недозволеного приладдя. Тепер йому доведеться відшкодувати державі значну суму грошей.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Мешканець Одещини рибалив під час нересту, використовуючи заборонений вид сіток. Таким чином він виловив 135 карасів, коли його затримали інспектори рибпатруля. Сітки та гумовий човен у чоловіка вилучили.

Збитки державі оцінили у 213,4 тис. грн. За рішенням суду, ці гроші рибалка має відшкодувати. Крім того, йому доведеться оплатити майже 11 тис. грн процесуальних витрат. Також вирок передбачає один рік випробувального строку.

Чим заборонено ловити рибу

До заборонених в Україні знарядь лову належать:

ятір (сітка, виготовлена з плетених вербових прутів або дроту, натягнута на обруч);

"доріжка" (волосяна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);

"павук" (розміром більше 1х1 метрів, з вічком понад 10 мм);

"парашут" (конусоподібна мережева снасть, діаметром від 5 до 10 м, по периметру якої розташовані свинцеві грузила);

"екран" або "телевізор" (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу);

"косинка" (різновид "телевізора" трикутної форми);будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки;

острога або ості (подоба вил із зазубреними вістрями);

перемет (донна снасть з гострими гачками, які прив'язані до шнурів);

драч (колюче знаряддя для вилову методом багріння (наварені на важку блешню великі гострі гачки);

електровудка.

Нагадаємо, в Одесі запровадили нові методи боротьби з браконьєрами і чорними лісорубами.

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