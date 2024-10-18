Одесский рыбак должен выплатить 200 тысяч гривен государству

Рыба, выловленная браконьером. Фото: ГУНП в Одесской области

Мужчина решил порыбачить в запрещенное время и с помощью неразрешенных принадлежностей. Теперь ему придется возместить государству значительную сумму денег.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Житель Одесчины рыбачил во время нереста, используя запрещенный вид сеток. Таким образом, он выловил 135 карасей, когда его задержали инспекторы рыбпатруля. Сетки и резиновая лодка у мужчины изъяли.

Ущерб государству оценили в 213,4 тыс. грн. По решению суда эти деньги рыбак должен возместить. Кроме того, ему придется оплатить около 11 тыс. грн процессуальных расходов. Также приговор предусматривает один год испытательного срока.

Чем запрещено ловить рыбу

К запрещенным в Украине орудиям лова относятся:

ятер (сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч);

"дорожка" (волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе);

"паук" (размером более 1х1 метров, с ячейкой свыше 10 мм);

"парашют" (конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила);

"экран" или "телевизор" (маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу);

"косынка" (разновидность "телевизора" треугольной формы); любые промышленные отцеживающие (неводы, бредные, волока) и ставные (треки, путанки) сетки;

острога или ости (подобие вил с зазубренными остриями);

перемет (донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам);

драч (колючее орудие для отлова методом багрения (наваренные на тяжелую блесну большие острые крючки);

электроудочка.

Напомним, в Одессе ввели новые методы борьбы с браконьерами и черными лесорубами.

Также мы сообщали, какую рыбу и по какой цене можно приобрести на одесском "Привозе".