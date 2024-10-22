В озера Одесчины выпустили миллионы мальков рыб

Мальки рыбы. Фото: Одесский рыбпатруль

В Одесской области завершили зарыбление озер Ялпуг и Кугурлуй. В водоемы выпустили около 3 млн мальков общим весом 73 тонны.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Сколько рыбы можно ловить

Суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова. В противном случае нарушителю грозит штраф. Сумма зависит от вида рыбы:

сом — 5117 грн;

сазан (карп) — 3706 грн;

судак — 3587 грн;

щука — 3468 грн;

окунь — 3162 грн;

лещ — 1649 грн;

линей — 1598 грн;

карась серебристый — 1581 грн;

сплетни, красноперки и плоскирки — по 1564 грн.

Нормы вылова рыбы в Украине. Фото: Госрыбагентство

Отметим также, что с 1 ноября вступит в силу запрет на рыбалку на зимовальных ямах.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор дерзкому браконьеру. Он наловил рыбу на 200 тыс. грн. Также мы писали о том, какую рыбу и по каким ценам можно "словить" на одесском Привозе.