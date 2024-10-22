В озера Одесчины выпустили миллионы мальков рыб

В Одесской области станет больше рыбы — что было сделано
В Одесской области завершили зарыбление озер Ялпуг и Кугурлуй. В водоемы выпустили около 3 млн мальков общим весом 73 тонны.
Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
Всего в озера вселили 2,4 млн этого года молодые толстолоба, 500 тыс. карпа и 100,4 тыс. белого амура.
Сколько рыбы можно ловить
Суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова. В противном случае нарушителю грозит штраф. Сумма зависит от вида рыбы:
сом — 5117 грн;
сазан (карп) — 3706 грн;
судак — 3587 грн;
щука — 3468 грн;
окунь — 3162 грн;
лещ — 1649 грн;
линей — 1598 грн;
карась серебристый — 1581 грн;
сплетни, красноперки и плоскирки — по 1564 грн.
Отметим также, что с 1 ноября вступит в силу запрет на рыбалку на зимовальных ямах.
Напомним, в Одесской области вынесли приговор дерзкому браконьеру. Он наловил рыбу на 200 тыс. грн. Также мы писали о том, какую рыбу и по каким ценам можно "словить" на одесском Привозе.
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