Прогноз погоди в Одесі та області на 25 жовтня

Опалювальний сезон все ближче — яка погода буде найближчої доби в Одесі
24 жовтня 2024 17:45
Люди йдуть осіннім містом. Фото: Новини.LIVE
Завтра, у п'ятницю, 25 жовтня, в Одесі зберігатиметься прохолодна погода. Стовпчик термометра вдень покаже +14...+16 °С. Водночас опадів або сильного вітру синоптики не очікують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 25 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +5...+7 °С, вдень +14...+16 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
Погода в Одеській області 25 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +2...7 °С, вдень +12...+17 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, в озера Ялпуг і Куруглуй на Одещині випустили декілька мільйонів мальків різних видів риб. Також ми повідомляли, як оздоровити ґрунт на городі за допомогою звичайної солі.
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