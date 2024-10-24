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Опалювальний сезон все ближче — яка погода буде найближчої доби в Одесі

24 жовтня 2024 17:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на 25 жовтня
Люди йдуть осіннім містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, у п'ятницю, 25 жовтня, в Одесі зберігатиметься прохолодна погода. Стовпчик термометра вдень покаже +14...+16 °С. Водночас опадів або сильного вітру синоптики не очікують. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 25 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +5...+7 °С, вдень +14...+16 °С.
  • Температура морської води +15...+16 °С.
На півдні заморозки — якою буде погода на Одещині завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 25 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +2...7 °С, вдень +12...+17 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
На півдні заморозки — якою буде погода на Одещині завтра - фото 2
​​Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в озера Ялпуг і Куруглуй на Одещині випустили декілька мільйонів мальків різних видів риб. Також ми повідомляли, як оздоровити ґрунт на городі за допомогою звичайної солі. 

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