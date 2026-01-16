Экономия электроэнергии в Одессе: новые правила и ограничения

Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетическая система города оказалась под угрозой из-за сильного похолодания и чрезмерной нагрузки на сети. Чтобы избежать массовых аварий, городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных мер экономии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Ограничения для бизнеса

Наибольшие изменения почувствует бизнес. Городские власти призывают предпринимателей максимально ограничить использование электричества не только во время работы, но и после закрытия. Под временный запрет попала вся наружная реклама. В частности, яркие билборды, большие экраны и декоративная подсветка фасадов зданий теперь должны быть выключены. Исключение сделали только для социальной рекламы и информационных табло экстренных служб. Также бизнесу настоятельно рекомендуют минимизировать работу кондиционеров и обогревателей.

Советы для жителей

Одесситов просят стать "энергетическими союзниками" и пересмотреть свои бытовые привычки. Главное правило сейчас — не включать все и сразу. Если работает бойлер, лучше отложить использование электроплиты или мощного обогревателя на другое время. Самое важное — снизить нагрузку в пиковые часы, когда город потребляет больше всего энергии. Также специалисты советуют переводить технику в энергосберегающий режим, что поможет сохранить стабильность в каждом доме.

Работа пунктов несокрушимости

Несмотря на ограничения, в городе продолжают работать "Пункты несокрушимости". Они открыты круглосуточно и готовы принимать людей. Сейчас там дополнительно проверяют запасы воды и топлива для обогрева, чтобы каждый житель Одессы мог найти убежище, зарядить гаджеты и согреться в случае ухудшения ситуации.

