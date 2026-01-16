Відео
Головна Одеса Термінові обмеження по світлу в Одесі — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:50
Економія електроенергії в Одесі: нові правила та обмеження
Генератор на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетична система міста опинилася під загрозою через сильне похолодання та надмірне навантаження на мережі. Щоб уникнути масових аварій, міська комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення про введення додаткових заходів економії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Обмеження для бізнесу

Найбільші зміни відчує бізнес. Міська влада закликає підприємців максимально обмежити використання електрики не лише під час роботи, а й після закриття. Під тимчасову заборону потрапила вся зовнішня реклама. Зокрема, яскраві білборди, великі екрани та декоративне підсвічування фасадів будівель тепер мають бути вимкнені. Виняток зробили лише для соціальної реклами та інформаційних табло екстрених служб. Також бізнесу наполегливо рекомендують мінімізувати роботу кондиціонерів та обігрівачів.

Поради для жителів

Одеситів просять стати "енергетичними союзниками" та переглянути свої побутові звички. Головне правило зараз — не вмикати все й одразу. Якщо працює бойлер, краще відкласти використання електроплити або потужного обігрівача на інший час. Найважливіше — знизити навантаження у пікові години, коли місто споживає найбільше енергії. Також фахівці радять переводити техніку в енергоощадний режим, що допоможе зберегти стабільність у кожній оселі.

Робота пунктів незламності

Попри обмеження, у місті продовжують працювати "Пункти незламності". Вони відкриті цілодобово і готові приймати людей. Зараз там додатково перевіряють запаси води та палива для обігріву, щоб кожен мешканець Одеси міг знайти прихисток, зарядити гаджети та зігрітися у разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки енергооб'єктів в Україні мають захист. Також ми писали про те, які перспективи по світлу для Одеси до кінця зими.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
