Стабилизационные и плановые отключения — кто из одесситов будет сегодня без света

В Одессе действуют стабилизационные отключения. Фото: ДТЭК

Сегодня, 21 мая, в Одесской области действуют стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Стабилизационные отключения

График стабилизационных отключений в Одесской области сегодня, 21 мая, будет действовать на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

Абрикосова, 4-79/уч корп.12, 81-105;

пер. Абрикосовый, 1-29;

Долгая, 93-123;

Дубовая Роща, 2-57;

Костанди, 68-129;

Левитана, 59, 61;

Львовская, 29-78;

Люстдорфская дорога, 129-179;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;

пер. Равенства, 88-104, 195;

Сумская, 65а;

Айвазовского (Тимирезева), 59-102;

Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40;

Научная (Шишкина), 51-63;

Волокдина переулок (пер. Шолохова), 1-12;

Михаила Жука (Новгородская), 2-53;

Теофила Фраермана переулок (пер. 2-й Новгородский), 1-14;

Дворниковый переулок (пер. Новгородский), 2, 3/корп.2, 4, 12;

пер. 2-й Юннатов, 1-8;

пер. 3-й Тимирязева, 1-14;

пер. 3-й Юннатов, 1-6;

пер. 4-й Тимирязева, 3-10;

пер. 5-й Тимирязева, 1-10;

пер. Трудовой, 1-8;

пер. Янтарный, 6-8.

Центральный РЭС:

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 20-33;

Клименко, 25, 33;

Граничная, 25-74;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99;

Алексея Косяченко — все дома;

Йозефа Прибика (Минская), 30-49;

Платанова, 1-126;

Радостная, 114, 116;

Святослава Рихтера — все дома;

Сельская, 29-44;

Татьяны Тесс, 3-19, 34а, 43б;

Туристская, 7-15;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Ковровый, 5, 7, 9;

пер. Кострова, 7, 30-37;

проезд Сиреневый, 1-6.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сегодня, кроме света, у многих жителей центральных улиц Одессы не будет воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть в конце суток — в 23:50. Полный список адресов можно просмотреть по ссылке.