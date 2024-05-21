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Стабілізаційні та планові відключення — хто з одеситів буде сьогодні без світла

21 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стабілізаційні та планові відключення — хто з одеситів буде сьогодні без світла
В Одесі діють стабілізаційні відключення. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 21 травня, в Одеській області діють стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 21 травня, діятиме протягом всієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-79/уч корп.12, 81 — 105;  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;  
  • Довга, 93 — 123;  
  • Дубовий Гай, 2 — 57;  
  • Костанді, 68 — 129;  
  • Левітана, 59, 61;  
  • Львівська, 29 — 78;  
  • Люстдорфська дорога, 129 — 179;  
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;  
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;  
  • пров. Рівності, 88 — 104, 195;  
  • Сумська, 65а;  
  • Айвазовського (Тимірязєва), 59 — 102;  
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;  
  • Наукова (Шишкіна), 51 — 63;  
  • Волокидіна провулок (пров. Шолохова), 1 — 12;  
  • Михайла Жука (Новгородська), 2 — 53;  
  • Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1 — 14;  
  • Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2, 3/корп.2, 4, 12;  
  • пров. 2-й Юннатів, 1 — 8;  
  • пров. 3-й Тимірязєва, 1 — 14;  
  • пров. 3-й Юннатів, 1 — 6;  
  • пров. 4-й Тімірязєва, 3 — 10;  
  • пров. 5-й Тімірязєва, 1 — 10;  
  • пров. Трудовий, 1 — 8;  
  • пров. Янтарний, 6 — 8.

Центральний РЕМ: 

  • Малішевського (Гастелло), 9 — 55;  
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Квітнева, 20 — 33;  
  • Клименко, 25, 33;  
  • Кордонна, 25 — 74;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;  
  • Олексія Косяченка — усі будинки;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • Святослава Ріхтера — усі будинки;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Тетяни Тесс, 3 — 19, 34а, 43б;  
  • Туристська, 7 — 15;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;  
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;  
  • пров. Кострова, 7, 30 — 37;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, окрім світла, у багатьох жителів центральних вулиць Одеси не буде води. Водопостачання містянам планують повернути наприкінці доби — о 23:50. Повний перелік адрес можна переглянути за посиланням.

Одеса
Міненерго
електроенергія
Одеська область
електропостачання
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ДТЕК
відключення світла

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