Стабілізаційні та планові відключення — хто з одеситів буде сьогодні без світла
Сьогодні, 21 травня, в Одеській області діють стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 21 травня, діятиме протягом всієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Де не буде світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-79/уч корп.12, 81 — 105;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- Довга, 93 — 123;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Костанді, 68 — 129;
- Левітана, 59, 61;
- Львівська, 29 — 78;
- Люстдорфська дорога, 129 — 179;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;
- пров. Рівності, 88 — 104, 195;
- Сумська, 65а;
- Айвазовського (Тимірязєва), 59 — 102;
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;
- Наукова (Шишкіна), 51 — 63;
- Волокидіна провулок (пров. Шолохова), 1 — 12;
- Михайла Жука (Новгородська), 2 — 53;
- Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1 — 14;
- Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2, 3/корп.2, 4, 12;
- пров. 2-й Юннатів, 1 — 8;
- пров. 3-й Тимірязєва, 1 — 14;
- пров. 3-й Юннатів, 1 — 6;
- пров. 4-й Тімірязєва, 3 — 10;
- пров. 5-й Тімірязєва, 1 — 10;
- пров. Трудовий, 1 — 8;
- пров. Янтарний, 6 — 8.
Центральний РЕМ:
- Малішевського (Гастелло), 9 — 55;
- Квіткова, 1 — 21;
- Квітнева, 20 — 33;
- Клименко, 25, 33;
- Кордонна, 25 — 74;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;
- Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;
- Олексія Косяченка — усі будинки;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна, 114, 116;
- Святослава Ріхтера — усі будинки;
- Сільська, 29 — 44;
- Тетяни Тесс, 3 — 19, 34а, 43б;
- Туристська, 7 — 15;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- пров. Кострова, 7, 30 — 37;
- проїзд Бузковий, 1 — 6.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що сьогодні, окрім світла, у багатьох жителів центральних вулиць Одеси не буде води. Водопостачання містянам планують повернути наприкінці доби — о 23:50. Повний перелік адрес можна переглянути за посиланням.
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