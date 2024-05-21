Стабілізаційні та планові відключення — хто з одеситів буде сьогодні без світла

В Одесі діють стабілізаційні відключення. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 21 травня, в Одеській області діють стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 21 травня, діятиме протягом всієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-79/уч корп.12, 81 — 105;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

Довга, 93 — 123;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Костанді, 68 — 129;

Левітана, 59, 61;

Львівська, 29 — 78;

Люстдорфська дорога, 129 — 179;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;

пров. Рівності, 88 — 104, 195;

Сумська, 65а;

Айвазовського (Тимірязєва), 59 — 102;

Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;

Наукова (Шишкіна), 51 — 63;

Волокидіна провулок (пров. Шолохова), 1 — 12;

Михайла Жука (Новгородська), 2 — 53;

Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1 — 14;

Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2, 3/корп.2, 4, 12;

пров. 2-й Юннатів, 1 — 8;

пров. 3-й Тимірязєва, 1 — 14;

пров. 3-й Юннатів, 1 — 6;

пров. 4-й Тімірязєва, 3 — 10;

пров. 5-й Тімірязєва, 1 — 10;

пров. Трудовий, 1 — 8;

пров. Янтарний, 6 — 8.

Центральний РЕМ:

Малішевського (Гастелло), 9 — 55;

Квіткова, 1 — 21;

Квітнева, 20 — 33;

Клименко, 25, 33;

Кордонна, 25 — 74;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;

Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;

Олексія Косяченка — усі будинки;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера — усі будинки;

Сільська, 29 — 44;

Тетяни Тесс, 3 — 19, 34а, 43б;

Туристська, 7 — 15;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

пров. Кострова, 7, 30 — 37;

проїзд Бузковий, 1 — 6.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, окрім світла, у багатьох жителів центральних вулиць Одеси не буде води. Водопостачання містянам планують повернути наприкінці доби — о 23:50. Повний перелік адрес можна переглянути за посиланням.