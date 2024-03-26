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Стабилизационные отключения в действии – когда у одесситов будет свет

26 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стабилизационные отключения в действии – когда у одесситов будет свет
Энергетики работают на электросетях. Фото: ДТЭК Одесские электросети.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за вражеских атак по энергообъектам произошло обесточивание части города. Сейчас действуют графики стабилизационных отключений, а на линии выведена половина городского электротранспорта.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Умное потребление света

Энергетики отмечают, что количество часов со светом будет зависеть от нагрузок на систему энергоснабжения. Поэтому они призывают предпринимателей ограничить использование света, а бытовых клиентов использовать технику поочередно.

"Обращаемся к предпринимателям с просьбой ограничить освещение вывесок, фасадов и рекламы, к бытовым клиентам - не использовать энергоемкие приборы одновременно, а пользоваться им поочередно, особенно в пиковые утренние и вечерние часы нагрузки" , — говорится в сообщении.

Графики отключения света

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Отметим, что после масштабных атак российских кафиров по энергообъектам Украины, самая тяжелая ситуация остается в Одессе, Харькове, Кривом Роге и Николаевской области. В то же время, угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет.

Также мы сообщали, что в последнее время Россия сконцентрировала свои атаки на объектах критической инфраструктуры Украины. В частности, такая тактика связана с целью оккупантов и дальше продолжить свое давление на гражданское население и нанести как можно больше вреда нашему государству.

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