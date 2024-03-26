Стабилизационные отключения в действии – когда у одесситов будет свет

Энергетики работают на электросетях. Фото: ДТЭК Одесские электросети.

Из-за вражеских атак по энергообъектам произошло обесточивание части города. Сейчас действуют графики стабилизационных отключений, а на линии выведена половина городского электротранспорта.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Умное потребление света

Энергетики отмечают, что количество часов со светом будет зависеть от нагрузок на систему энергоснабжения. Поэтому они призывают предпринимателей ограничить использование света, а бытовых клиентов использовать технику поочередно.

"Обращаемся к предпринимателям с просьбой ограничить освещение вывесок, фасадов и рекламы, к бытовым клиентам - не использовать энергоемкие приборы одновременно, а пользоваться им поочередно, особенно в пиковые утренние и вечерние часы нагрузки" , — говорится в сообщении.

Графики отключения света

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике.

Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Отметим, что после масштабных атак российских кафиров по энергообъектам Украины, самая тяжелая ситуация остается в Одессе, Харькове, Кривом Роге и Николаевской области. В то же время, угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет.

Также мы сообщали, что в последнее время Россия сконцентрировала свои атаки на объектах критической инфраструктуры Украины. В частности, такая тактика связана с целью оккупантов и дальше продолжить свое давление на гражданское население и нанести как можно больше вреда нашему государству.