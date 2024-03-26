Стабілізаційні відключення в дії — коли у одеситів буде світло

Енергетики працюють на електромережах. Фото: ДТЕК Одеські Електромережі.

Через ворожі атаки по енергооб'єктах відбулося знеструмлення частини міста. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень, а на лінії виведено половину міського електротранспорту.

Про це повідомляє ДТЕК Одеській електромережі.

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Розумне споживання світла

Енергетики зазначають, що кількість годин зі світлом буде залежати від навантажень на систему енергопостачання. Тож вони закликають підприємців обмежити використання світла, а побутових клієнтів — використовувати техніку по черзі.

"Звертаємося до підприємців з проханням обмежити освітлення вивісок, фасадів та реклами, до побутових клієнтів — не використовувати енергоємні прилади одночасно, а користуватися ним по черзі, особливо в пікові ранкові та вечірні години навантаження", — зазначено в повідомленні.

Графіки відключень світла

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку.

Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Зазначимо, що після масштабних атак російських окупантів по енергооб'єктах України, найважча ситуація залишається в Одесі, Харкові, Кривому Розі та Миколаївській області. Водночас загрози негативних наслідків для енергопостачання всієї України немає.

Також ми повідомляли, що останнім часом Росія сконцентрувала свої атаки по об'єктах критичної інфраструктури України. Зокрема, така тактика пов'язана з метою окупантів й надалі продовжити свій тиск на цивільне населення та завдати якомога більше шкоди нашій державі.