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Становится все жарче: какой будет погода в Одессе в понедельник

21 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 августа.
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 21 августа, в Одессе в течение дня будет ясная погода, ближе к вечеру возможна легкая облачность. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Вечером возможна облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 1-4 м/с.
  • Температура ночью 26-29°С, днем ​​29-34°С.
  • Температура морской воды 24-26°С
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 34%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
  • Температура ночью 20-24°С, днем ​​32-38°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В понедельник, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода. В то же время в некоторых регионах пройдут долгожданные дожди с грозами.

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