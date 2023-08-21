Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 августа.

Становится все жарче: какой будет погода в Одессе в понедельник
21 августа 2023 06:30
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 21 августа, в Одессе в течение дня будет ясная погода, ближе к вечеру возможна легкая облачность. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Вечером возможна облачность.
- Без осадков.
- Ветер северный, 1-4 м/с.
- Температура ночью 26-29°С, днем 29-34°С.
- Температура морской воды 24-26°С
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 34%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
- Температура ночью 20-24°С, днем 32-38°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В понедельник, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода. В то же время в некоторых регионах пройдут долгожданные дожди с грозами.