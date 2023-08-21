Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 августа.

Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 августа, в Одессе в течение дня будет ясная погода, ближе к вечеру возможна легкая облачность. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Вечером возможна облачность.

Без осадков.

Ветер северный, 1-4 м/с.

Температура ночью 26-29°С, днем ​​29-34°С.

Температура морской воды 24-26°С

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 34%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Температура ночью 20-24°С, днем ​​32-38°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В понедельник, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода. В то же время в некоторых регионах пройдут долгожданные дожди с грозами.