Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 серпня

Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 серпня, в Одесі протягом дня буде ясна погода, ближче до вечора можлива легка хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ввечері можлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 1-4 м/с.

Температура вночі 26-29°С, вдень 29-34°С.

Температура морської води 24-26°С

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 34%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 4-9 м/с.

Температура вночі 20-24°С, вдень 32-38°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

У понеділок, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.