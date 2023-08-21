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Стає дедалі спекотніше: якою буде погода в Одесі у понеділок

21 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 серпня
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 серпня, в Одесі протягом дня буде ясна погода, ближче до вечора можлива легка хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Ввечері можлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 1-4 м/с.
  • Температура вночі 26-29°С, вдень 29-34°С.
  • Температура морської води 24-26°С
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 34%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі 20-24°С, вдень 32-38°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

У понеділок, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.

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