Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 серпня

Стає дедалі спекотніше: якою буде погода в Одесі у понеділок
21 серпня 2023 06:30
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 21 серпня, в Одесі протягом дня буде ясна погода, ближче до вечора можлива легка хмарність. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Ввечері можлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 1-4 м/с.
- Температура вночі 26-29°С, вдень 29-34°С.
- Температура морської води 24-26°С
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 34%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 4-9 м/с.
- Температура вночі 20-24°С, вдень 32-38°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У понеділок, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.