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Главная Одесса Конюшня после удара дрона — как спасали лошадей в Одессе

Конюшня после удара дрона — как спасали лошадей в Одессе

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Дата публикации 24 июля 2025 22:33
Атака дронов 11 июля 2025 года по конюшне в Одессе — что произошло с лошадьми
Пострадавшая лошадь в конюшне. Фото: Новини.LIVE

Утром 11 июля в результате вражеской атаки на Одесскую область один из дронов попал прямо в конюшню. Это было не просто здание с животными — а место, куда приходили семьями, где дети знакомились с лошадьми, а жители района находили покой. От взрыва погибла Камелия — старая кобыла, любимица многих. Еще одно животное удалось спасти, хотя с тяжелыми травмами. Всего в момент удара в конюшне находились девять лошадей.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с представителями конного клуба "Стетсон", куда доставили животных после трагедии. Мы узнали, как проходили первые часы после обстрела, как чувствуют себя лошади сейчас и что планируют делать дальше.

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Когда на конюшню упал дрон, у работников не было времени на размышления. Задымление, шум, страх — все это сопровождало эвакуацию животных. Но люди действовали молниеносно: вынесли лошадей, которых смогли, из разрушенного помещения, отвели в ближайший парк. Именно там началась настоящая спасательная операция — импровизированная, но слаженная. К делу подключились волонтеры, ветеринары, соседи — каждый пытался помочь.

"Нам помогали все. Мы оперативно вышли в ближайший парк, и уже там нам сразу предложили помощь. Первыми откликнулись из конного клуба "Стетсон" предложили приют для всех животных. Одна лошадка, к сожалению, сразу погибла от шахеда, а еще одну с ранениями временно оставили возле места трагедии, впоследствии перевели  на лечение", — рассказала администратор разрушенного конного клуба Эльвира.

адміністраторка Ельвіра про перші дії після влучання шахеду
Администратор Эльвира о первых действиях после попадания шахеда. Фото: Новини.LIVE

Люди действовали в стрессе, но четко. Опыт и любовь к животным позволили избежать еще больших потерь. Уже в первые часы стало понятно: самостоятельно не справиться, но совместно — возможно все. Лошадей разместили в безопасном месте, ветеринары сразу начали осмотр и оказали первую помощь. Конный клуб не терял ни минуты, сразу приняли решение помогать.

"Первое, когда мы услышали, что случилось в городе, именно с конюшней, которая пострадала, мы сразу поняли, что надо принимать лошадей, потому что хаос, паника. И я позвонила нашим ветеринарам, потому что знала, что они сразу туда поехали. И сказала передать владелице, что мы ждем лошадей. Мы находимся не так далеко, к нам можно и пешком дойти", — рассказывает директор клуба "Стетсон" Вероника Ковтонюк.

директорка клубу "Стетсон" Вероніка Ковтонюк про перші дії
Директор клуба "Стетсон" Вероника Ковтонюк о решении помочь. Фото: Новини.LIVE

Клуб принял лошадей без всяких формальностей — просто, как своих. Для них сразу выделили отдельное помещение. Понимая, что в городе еще есть другие животные, которым может понадобиться помощь, подготовили и дополнительные места. В условиях стресса и разрушений главное — не оставить животных на улице.

"Без лишних мыслей каких-то мы сразу приняли лошадей, разместили их, выделили целое помещение под конюшню, потому что ждали, что еще приведут других лошадей. Но в этом хаосе всех разбросали по всему городу. С другой стороны, это хорошо, потому что лошадям оказали всю необходимую помощь сразу", — добавляет директор клуба "Стетсон".

Постраждалий кінь з опіками
Пострадавшая лошадь с ожогами. Фото: Новини.LIVE

В первые дни животные оставались настороженными — пережитое дало о себе знать. Но благодаря заботе и спокойной атмосфере они начали постепенно восстанавливаться. К ним приходили посетители, приносили овощи, гладили, общались. Контакт с людьми, отсутствие стрессовых факторов и новая среда позволили лошадям снова доверять.

"Сейчас лошади чувствуют себя очень хорошо, первые дни, конечно, они понемногу реабилитировались. К ним все приходили, проносили морковь, яблоки, свеклу, контактировали с ними, и, таким образом, они поняли, что можно расслабиться здесь. И даже в первый день, вечером, они начали валяться. А если лошадь валяется, то это хорошо, она чувствует себя в безопасности", — отметила директор клуба "Стетсон" Вероника Ковтонюк.

Врятований кінь на вулиці
Спасенная лошадь на улице. Фото: Новини.LIVE

Кобыла Камелия

Среди всех лошадей, которые жили в этой конюшне, особое место занимала Камелия. Ее знали и любили десятки, если не сотни людей. Она была спокойной, доброй, ласковой — именно к ней больше всего тянулись дети. Камелия часто позировала для фото, позволяла гладить себя, облизывала ручки малышей. Ее гибель стала настоящим эмоциональным ударом для многих.

"Камелия прожила замечательную жизнь  12 лет была рядом с владелицей клуба. Она была спокойная, добрая, любила детей. Когда к ней подходили мамы с колясками  наклонялась, позволяла себя гладить, даже облизывала ручки малышей. Ее все знали и любили", — вспоминает администратор разрушенного конного клуба Эльвира.

Кобила Камелія що загинула
Погибшая кобыла Камелия. Фото: Новини.LIVE

Это была больше чем лошадь. Камелия была символом места, которое стало для многих островом тепла посреди войны. Ее гибель — не просто потеря животного, а слом частички общей памяти.

Лечение лошадей

Из девяти животных, находившихся в конюшне, выжили восемь — четыре большие лошади и четыре пони. К счастью, пони не пострадали. Но одна из взрослых лошадей получила серьезные травмы: рваные раны, ожоги, трещины. Ее срочно перевели в частную конюшню через дорогу, где взялись за длительное лечение. Сейчас каждый день для нее — борьба.

"Приехал ветеринар  прямо в парке останавливал кровь, обрабатывал, что мог. Потом мы перевели ее в частную конюшню. Там уже зашивали, кололи антибиотики, начали курс лечения. Сейчас ее состояние нормализовалось поэтому было принято решение перевести лошадку также в клуб. Здесь все продолжается каждое утро и каждый вечер  уколы, перевязки, обработки. Минимум два-три месяца нужно на восстановление", — объясняет администратор разрушенного конного клуба.

Препарати для лікування коней
Препараты для лечения лошадей. Фото: Новини.LIVE

Лошади ежедневно проходят процедуры. Рядом с ними — команда, которая не отходит ни на минуту. Все понимают: впереди долгий путь, но самое главное — они выжили. Для многих из этих животных это уже не первая попытка начать жизнь с чистого листа.

Второй шанс на жизнь

В клубе не скрывают — многие из лошадей имеют сложные истории. Некоторых выкупили из уничтоженных хозяйств, кого-то — буквально спасли от убойных. Эти животные стали для владельцев не просто питомцами, а частью семьи. И каждая потеря болит так, как потеря близкого человека.

"У нас было девять лошадей. Осталось восемь. Четыре пони, которые, к счастью, не пострадали. И четыре взрослые. У каждого  своя непростая история. Например, Багатти — новую кобылу  мы только месяц назад выкупили из запорожского конного завода", — рассказывает администратор разрушенного конного клуба Эльвира.

Один з врятованих коней зі стайні
Одна из спасенных лошадей из конюшни. Фото: Новини.LIVE

Сегодня эти спасенные лошади — живая память о выносливости. Они выдержали обстрел, панику, эвакуацию. И несмотря на боль — остаются рядом с людьми.

Помощь от людей

После трагедии в соцсетях начали появляться инициативы помощи. Люди массово предлагали деньги, продукты, медицинские средства. Однако в самом клубе решили: пока сбор не активируют. Есть открытые счета, но новых кампаний не начинают — эмоциональное состояние не позволяет.

"Мы не успели отойти от горя, как начались ссоры в интернете по поводу донатов. И даже если собрать все деньги  мы не вернем нашу Камелию. Эту потерю не компенсирует ничего. Когда в момент горя нас пытаются оскорблять, это очень тяжело воспринять", — делится администратор разрушенного конного клуба Эльвира.

адміністратор Ельвіра про донати від людей
Администратор Эльвира о донатах от людей. Фото: Новини.LIVE

Пока финансы — на втором плане. Все силы сосредоточены на уходе за лошадьми, их ежедневном лечении, стабилизации состояния. Самое ценное сейчас — поддержка, присутствие и время. Несмотря на потери, боль и сложные эмоции, клуб не опускает рук. Работники остаются с лошадьми круглосуточно — и днем, и ночью. В планах — открытие для гостей после стабилизации. Здесь мечтают организовать событие, куда смогут прийти все, кто хочет обнять животных, поблагодарить и поддержать. Этот клуб — маленький мир, переживший большую трагедию. Но он держится — на людях, на доверии и на надежде. Потому что даже война не способна разрушить самое ценное — доброту.

Ранее мы писали, что в результате вражеской атаки на Одессу пострадал рынок "Привоз". А также о том, что шахед попал в многоэтажку в Одессе.

Одесса животные обстрелы Новости Одессы война в Украине Шахед
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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