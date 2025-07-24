Атака дронов 11 июля 2025 года по конюшне в Одессе — что произошло с лошадьми

Пострадавшая лошадь в конюшне. Фото: Новини.LIVE

Утром 11 июля в результате вражеской атаки на Одесскую область один из дронов попал прямо в конюшню. Это было не просто здание с животными — а место, куда приходили семьями, где дети знакомились с лошадьми, а жители района находили покой. От взрыва погибла Камелия — старая кобыла, любимица многих. Еще одно животное удалось спасти, хотя с тяжелыми травмами. Всего в момент удара в конюшне находились девять лошадей.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с представителями конного клуба "Стетсон", куда доставили животных после трагедии. Мы узнали, как проходили первые часы после обстрела, как чувствуют себя лошади сейчас и что планируют делать дальше.

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Когда на конюшню упал дрон, у работников не было времени на размышления. Задымление, шум, страх — все это сопровождало эвакуацию животных. Но люди действовали молниеносно: вынесли лошадей, которых смогли, из разрушенного помещения, отвели в ближайший парк. Именно там началась настоящая спасательная операция — импровизированная, но слаженная. К делу подключились волонтеры, ветеринары, соседи — каждый пытался помочь.

"Нам помогали все. Мы оперативно вышли в ближайший парк, и уже там нам сразу предложили помощь. Первыми откликнулись из конного клуба "Стетсон" — предложили приют для всех животных. Одна лошадка, к сожалению, сразу погибла от шахеда, а еще одну с ранениями временно оставили возле места трагедии, впоследствии перевели — на лечение", — рассказала администратор разрушенного конного клуба Эльвира.

Администратор Эльвира о первых действиях после попадания шахеда. Фото: Новини.LIVE

Люди действовали в стрессе, но четко. Опыт и любовь к животным позволили избежать еще больших потерь. Уже в первые часы стало понятно: самостоятельно не справиться, но совместно — возможно все. Лошадей разместили в безопасном месте, ветеринары сразу начали осмотр и оказали первую помощь. Конный клуб не терял ни минуты, сразу приняли решение помогать.

"Первое, когда мы услышали, что случилось в городе, именно с конюшней, которая пострадала, мы сразу поняли, что надо принимать лошадей, потому что хаос, паника. И я позвонила нашим ветеринарам, потому что знала, что они сразу туда поехали. И сказала передать владелице, что мы ждем лошадей. Мы находимся не так далеко, к нам можно и пешком дойти", — рассказывает директор клуба "Стетсон" Вероника Ковтонюк.

Директор клуба "Стетсон" Вероника Ковтонюк о решении помочь. Фото: Новини.LIVE

Клуб принял лошадей без всяких формальностей — просто, как своих. Для них сразу выделили отдельное помещение. Понимая, что в городе еще есть другие животные, которым может понадобиться помощь, подготовили и дополнительные места. В условиях стресса и разрушений главное — не оставить животных на улице.

"Без лишних мыслей каких-то мы сразу приняли лошадей, разместили их, выделили целое помещение под конюшню, потому что ждали, что еще приведут других лошадей. Но в этом хаосе всех разбросали по всему городу. С другой стороны, это хорошо, потому что лошадям оказали всю необходимую помощь сразу", — добавляет директор клуба "Стетсон".

Пострадавшая лошадь с ожогами. Фото: Новини.LIVE

В первые дни животные оставались настороженными — пережитое дало о себе знать. Но благодаря заботе и спокойной атмосфере они начали постепенно восстанавливаться. К ним приходили посетители, приносили овощи, гладили, общались. Контакт с людьми, отсутствие стрессовых факторов и новая среда позволили лошадям снова доверять.

"Сейчас лошади чувствуют себя очень хорошо, первые дни, конечно, они понемногу реабилитировались. К ним все приходили, проносили морковь, яблоки, свеклу, контактировали с ними, и, таким образом, они поняли, что можно расслабиться здесь. И даже в первый день, вечером, они начали валяться. А если лошадь валяется, то это хорошо, она чувствует себя в безопасности", — отметила директор клуба "Стетсон" Вероника Ковтонюк.

Спасенная лошадь на улице. Фото: Новини.LIVE

Кобыла Камелия

Среди всех лошадей, которые жили в этой конюшне, особое место занимала Камелия. Ее знали и любили десятки, если не сотни людей. Она была спокойной, доброй, ласковой — именно к ней больше всего тянулись дети. Камелия часто позировала для фото, позволяла гладить себя, облизывала ручки малышей. Ее гибель стала настоящим эмоциональным ударом для многих.

"Камелия прожила замечательную жизнь — 12 лет была рядом с владелицей клуба. Она была спокойная, добрая, любила детей. Когда к ней подходили мамы с колясками — наклонялась, позволяла себя гладить, даже облизывала ручки малышей. Ее все знали и любили", — вспоминает администратор разрушенного конного клуба Эльвира.

Погибшая кобыла Камелия. Фото: Новини.LIVE

Это была больше чем лошадь. Камелия была символом места, которое стало для многих островом тепла посреди войны. Ее гибель — не просто потеря животного, а слом частички общей памяти.

Лечение лошадей

Из девяти животных, находившихся в конюшне, выжили восемь — четыре большие лошади и четыре пони. К счастью, пони не пострадали. Но одна из взрослых лошадей получила серьезные травмы: рваные раны, ожоги, трещины. Ее срочно перевели в частную конюшню через дорогу, где взялись за длительное лечение. Сейчас каждый день для нее — борьба.

"Приехал ветеринар — прямо в парке останавливал кровь, обрабатывал, что мог. Потом мы перевели ее в частную конюшню. Там уже зашивали, кололи антибиотики, начали курс лечения. Сейчас ее состояние нормализовалось поэтому было принято решение перевести лошадку также в клуб. Здесь все продолжается каждое утро и каждый вечер — уколы, перевязки, обработки. Минимум два-три месяца нужно на восстановление", — объясняет администратор разрушенного конного клуба.

Препараты для лечения лошадей. Фото: Новини.LIVE

Лошади ежедневно проходят процедуры. Рядом с ними — команда, которая не отходит ни на минуту. Все понимают: впереди долгий путь, но самое главное — они выжили. Для многих из этих животных это уже не первая попытка начать жизнь с чистого листа.

Второй шанс на жизнь

В клубе не скрывают — многие из лошадей имеют сложные истории. Некоторых выкупили из уничтоженных хозяйств, кого-то — буквально спасли от убойных. Эти животные стали для владельцев не просто питомцами, а частью семьи. И каждая потеря болит так, как потеря близкого человека.

"У нас было девять лошадей. Осталось восемь. Четыре пони, которые, к счастью, не пострадали. И четыре взрослые. У каждого — своя непростая история. Например, Багатти — новую кобылу — мы только месяц назад выкупили из запорожского конного завода", — рассказывает администратор разрушенного конного клуба Эльвира.

Одна из спасенных лошадей из конюшни. Фото: Новини.LIVE

Сегодня эти спасенные лошади — живая память о выносливости. Они выдержали обстрел, панику, эвакуацию. И несмотря на боль — остаются рядом с людьми.

Помощь от людей

После трагедии в соцсетях начали появляться инициативы помощи. Люди массово предлагали деньги, продукты, медицинские средства. Однако в самом клубе решили: пока сбор не активируют. Есть открытые счета, но новых кампаний не начинают — эмоциональное состояние не позволяет.

"Мы не успели отойти от горя, как начались ссоры в интернете по поводу донатов. И даже если собрать все деньги — мы не вернем нашу Камелию. Эту потерю не компенсирует ничего. Когда в момент горя нас пытаются оскорблять, это очень тяжело воспринять", — делится администратор разрушенного конного клуба Эльвира.

Администратор Эльвира о донатах от людей. Фото: Новини.LIVE

Пока финансы — на втором плане. Все силы сосредоточены на уходе за лошадьми, их ежедневном лечении, стабилизации состояния. Самое ценное сейчас — поддержка, присутствие и время. Несмотря на потери, боль и сложные эмоции, клуб не опускает рук. Работники остаются с лошадьми круглосуточно — и днем, и ночью. В планах — открытие для гостей после стабилизации. Здесь мечтают организовать событие, куда смогут прийти все, кто хочет обнять животных, поблагодарить и поддержать. Этот клуб — маленький мир, переживший большую трагедию. Но он держится — на людях, на доверии и на надежде. Потому что даже война не способна разрушить самое ценное — доброту.

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