Стало известно, когда в Одессе откроется McDonald's
Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Одессе с начала полномасштабной войны. Впрочем, для любителей фастфуда есть хорошая новость, ведь заведение должны открыть уже в этом месяце.
Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на пресс-релиз компании.
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"Этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени. Прежде всего рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе в конце марта, Днепре в конце апреля и нескольких других городах. Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией в городах и регионах, подчеркивают в сети", — говорится в сообщении.
"Больше всего мы хотим видеть, как вы понравитесь любимым блюдам, делитесь ими с друзьями и искренне улыбаетесь. Именно поэтому мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны, в частности в городах Одесса и Днепр. И для этого уже восстанавливаем систему поставок и продолжаем тщательно следить за ситуацией безопасности. Первыми о датах открытия узнаете именно вы, поэтому не переключайтесь, coming soon…" — говорится в сообщении McDonald's.
Где в Одессе есть McDonald's?
В Одессе насчитывается восемь ресторанов быстрого питания:
- Краснова, 14А;
- Дерибасовская, 23;
- Пантелеймоновская, 17;
- Черняховского, 1б;
- проспект Шевченко, 2б;
- пл. Независимости, 1;
- Разумовская, 60;
- проспект Добровольского, 11
Напомним, в Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но набор персонала уже приступить и в нашем городе. Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.