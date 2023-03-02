Стало известно, когда в Одессе откроется McDonald's

Набор сотрудников уже продолжается

Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Одессе с начала полномасштабной войны. Впрочем, для любителей фастфуда есть хорошая новость, ведь заведение должны открыть уже в этом месяце.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени. Прежде всего рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе в конце марта, Днепре в конце апреля и нескольких других городах. Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией в городах и регионах, подчеркивают в сети", — говорится в сообщении.

"Больше всего мы хотим видеть, как вы понравитесь любимым блюдам, делитесь ими с друзьями и искренне улыбаетесь. Именно поэтому мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны, в частности в городах Одесса и Днепр. И для этого уже восстанавливаем систему поставок и продолжаем тщательно следить за ситуацией безопасности. Первыми о датах открытия узнаете именно вы, поэтому не переключайтесь, coming soon…" — говорится в сообщении McDonald's.

Где в Одессе есть McDonald's?

В Одессе насчитывается восемь ресторанов быстрого питания:

Краснова, 14А;

Дерибасовская, 23;

Пантелеймоновская, 17;

Черняховского, 1б;

проспект Шевченко, 2б;

пл. Независимости, 1;

Разумовская, 60;

проспект Добровольского, 11

Напомним, в Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но набор персонала уже приступить и в нашем городе. Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.