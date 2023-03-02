Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Стало известно, когда в Одессе откроется McDonald's arrow

Стало известно, когда в Одессе откроется McDonald's

2 марта 2023 13:45
оновлено: 14:12
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, когда в Одессе откроется McDonald&#39;s
Набор сотрудников уже продолжается
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Одессе с начала полномасштабной войны. Впрочем, для любителей фастфуда есть хорошая новость, ведь заведение должны открыть уже в этом месяце.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на пресс-релиз компании.

Читайте также:

"Этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени. Прежде всего рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе в конце марта, Днепре в конце апреля и нескольких других городах. Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией в городах и регионах, подчеркивают в сети", — говорится в сообщении.

"Больше всего мы хотим видеть, как вы понравитесь любимым блюдам, делитесь ими с друзьями и искренне улыбаетесь. Именно поэтому мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны, в частности в городах Одесса и Днепр. И для этого уже восстанавливаем систему поставок и продолжаем тщательно следить за ситуацией безопасности. Первыми о датах открытия узнаете именно вы, поэтому не переключайтесь, coming soon…" — говорится в сообщении McDonald's.

Где в Одессе есть McDonald's?

В Одессе насчитывается восемь ресторанов быстрого питания:

  • Краснова, 14А;
  • Дерибасовская, 23;
  • Пантелеймоновская, 17;
  • Черняховского, 1б;
  • проспект Шевченко, 2б;
  • пл. Независимости, 1;
  • Разумовская, 60;
  • проспект Добровольского, 11

Напомним, в Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но набор персонала уже приступить и в нашем городе. Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:52 Мудрик и Де Дзерби могут оказаться в одном клубе: что известно

Новина з фото

16:42 Предательница Лорак на российской радиостанции представила новую песню, спрятав глаза за темными очками

Новина з фото

16:41 В Херсонской области россияне атаковали дронами людей, стоявших в очереди за гуманитаркой

16:30 Пересыпский и Хаджибейский: в Одессе планируют переименовать два района

16:30 Технологический прорыв: ученые работают над тем, чтобы люди имели крылья и щупальца

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:27 В Киевской области нашли тела еще трех человек, убитых российскими оккупантами

16:17 "Сливал" оккупантам позиции ВСУ: прокуратура задержала жителя Сумщины

16:12 "Активность падает": в полиции рассказали о ситуации с распространением движения ЧВК "Редан"

16:02 Иран ждет от рф ПВО С-400, но может оказаться в ловушке Израиля

Новина з відео

16:01Массированные атаки рф могут остаться в прошлом, — Гуменюк

Новина з відео

16:01Массированные атаки рф могут остаться в прошлом, — Гуменюк

Новина з відео

15:00 Продолжают играть представление: путин назвал "терактом" события с "украинской ДРГ"

Эксклюзив

14:55Чудом выжили: история жителей разрушенного дома в Запорожье

Новина з відео

14:05 "Работа за границей": в Одессе задержали вербовщика женщин для занятия проституцией

Новина з відео

13:31 Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Страстная любовь: в Одесской области спасатель сделал романтическое признание

Новина з відео

12:47 Будет хуже, чем в Турции: известный сейсмолог предупредил о мегаземлетрясении в россии

Новина з відео

12:30 Распространял психотропные вещества: в Одессе задержали наркодилера

Новина з відео

11:40 Паузы между обстрелами увеличились: Братчук прокомментировал военный потенциал рф

Новина з відео

11:12 "Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

Эксклюзив

15:40лукашенко встретился с Си Цзиньпинем: чью сторону займет Пекин в войне против Украины

Эксклюзив

14:55Чудом выжили: история жителей разрушенного дома в Запорожье

Эксклюзив

07:45Валютный рынок лихорадит: что будет с гривней

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Дэниелу Крейгу — 55: скрытие личной жизни и игнор соцсетей

Эксклюзив

06:20Metro и Auchan: судьба магазинов, спонсирующих войну в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50"Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Эксклюзив

17:31Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Актуальное по теме

None 2 Март 16:12

Мудрик и Де Дзерби могут оказаться в одном клубе: что известно

None 2 Март 16:41

Предательница Лорак на российской радиостанции представила новую песню, спрятав глаза за темными очками

None 2 Март 16:41

В Херсонской области россияне атаковали дронами людей, стоявших в очереди за гуманитаркой

None 2 Март 16:23

Пересыпский и Хаджибейский: в Одессе планируют переименовать два района

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB