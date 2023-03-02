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Стало відомо, коли в Одесі відкриється McDonald's

2 березня 2023 13:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало відомо, коли в Одесі відкриється McDonald's
Набір співробітників вже триває
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мережа ресторанів McDonald's була закрита в Одесі з початку повномасштабної війни. Втім для любителів фастфуду є гарна новина, адже заклад мають відкрити вже в цьому місяці. 

Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

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"Етап відновлення вимагає відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, тому займає більше часу. Перш за все розглядається можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі наприкінці квітня та кількох інших містах. Плани компанії можуть коригуватися відповідно до поточної безпекової ситуації у містах і регіонах, наголошують в мережі", — йдеться в повідомленні.

Де в Одесі є McDonald's?

В Одесі нараховується 8 ресторанів швидкого харчування:

  • Краснова, 14А;
  • Дерибасівська, 23;
  • Пантелеймонівська, 17;
  • Черняховського, 1б;
  • проспект Шевченка, 2б;
  • пл. Незалежності, 1;
  • Розумовська, 60;
  • проспект Добровольського, 11.

Нагадаємо, в Одесі двері закладів поки що все ще зачинені. Але набір персоналу вже розпочати й у нашому місті. Персонал набирають одразу у кілька ресторанів у різних містах. Окрім Одеси, у списку є Львів, Черкаси,  Вінниця, Житомир, Луцьк та Хмельницький. І хоч найбільше пропозицій для Києва та області, в Одесі шукають 14 співробітників.

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