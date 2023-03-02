Стало відомо, коли в Одесі відкриється McDonald's

Набір співробітників вже триває

Мережа ресторанів McDonald's була закрита в Одесі з початку повномасштабної війни. Втім для любителів фастфуду є гарна новина, адже заклад мають відкрити вже в цьому місяці.

Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

"Етап відновлення вимагає відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, тому займає більше часу. Перш за все розглядається можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі наприкінці квітня та кількох інших містах. Плани компанії можуть коригуватися відповідно до поточної безпекової ситуації у містах і регіонах, наголошують в мережі", — йдеться в повідомленні.

Де в Одесі є McDonald's?

В Одесі нараховується 8 ресторанів швидкого харчування:

Краснова, 14А;

Дерибасівська, 23;

Пантелеймонівська, 17;

Черняховського, 1б;

проспект Шевченка, 2б;

пл. Незалежності, 1;

Розумовська, 60;

проспект Добровольського, 11.

Нагадаємо, в Одесі двері закладів поки що все ще зачинені. Але набір персоналу вже розпочати й у нашому місті. Персонал набирають одразу у кілька ресторанів у різних містах. Окрім Одеси, у списку є Львів, Черкаси, Вінниця, Житомир, Луцьк та Хмельницький. І хоч найбільше пропозицій для Києва та області, в Одесі шукають 14 співробітників.