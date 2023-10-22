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Стало известно, сколько детей родилось за неделю в Одесской области

22 октября 2023 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Стало известно, сколько детей родилось за неделю в Одесской области
Новорожденные в родильном. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

За прошедшую неделю в Одесской области родилось почти 200 малышей. В период с 15 по 22 октября население региона увеличилось на 108 мальчиков и 80 девочек.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава ОВА Олег Кипер.

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"За прошедшую неделю в Одесской области родилось 188 детей, из них 108 мальчиков и 80 девочек. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам. Наши дети — наше будущее!" , — написал председатель ОВА

Отметим, что на позапрошлой неделе в Одесской области родилось 206 маленьких украинцев. Из них 109 мальчиков и девяносто семь девочек.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против Хиб-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, мы писали, что в Одесской области наблюдается резкое уменьшение количества усыновлений детей. За период январь-август 2023 года область опустилась на 8-е место в Украине по количеству принятых в новые семьи детей. До этого наш регион был безоговорочным лидером трех последних лет.

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