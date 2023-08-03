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Стало известно, сколько достопримечательностей в Одессе получили повреждения за июль

3 августа 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, сколько достопримечательностей в Одессе получили повреждения за июль
Поврежден в результате обстрела дом. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время обстрелов в июле 2023 года в историческом центре Одессы пострадали 64 культурных памятника. Зданиям более 100-150 лет и они являются частью национального наследия.

Об этом сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОВА Елена Воробьева.

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Достопримечательности получили различные повреждения: разрушение кровель, испорченные фасады и окна, разбитые стекла, поврежденные интерьеры. В числе пострадавших учреждений были Одесский литературный музей, Одесский историко-краеведческий музей, Одесский музей морского флота, Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, Одесский областной театр юного зрителя и другие.

"Семь достопримечательностей получили значительные повреждения: это разрушенные кровли, изуродованные главные фасады и первоначальное резное заполнение оконных проемов, разбитые стекла. На 19 объектах были зафиксированы частичные повреждения: выбитое стекло в оконных проемах и отверстиях выходов заполнения. Есть достопримечательности, интерьеры которых и также получили также значительный ущерб. Еще 38 памятников получили незначительные повреждения", — отметила Елена Воробьева.

Для оценки повреждений и расчета ущерба в каждом из учреждений были созданы специальные комиссии. Чтобы помочь восстановить памятники, общественная организация "Museum for Change" вместе с международными партнерами предоставили финансовую помощь для проведения реставрационных работ.

Елена Воробьева
Елена Воробьева. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

"Помощь получили Одесский литературный музей, Одесский историко-краеведческий музей, Одесский музей морского флота, Одесский археологический музей", — добавила чиновник.

В настоящее время на территории Одесской области насчитывается 4495 памятников культурного наследия. Из них 83 имеют национальное значение разных видов.

Отметим, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила глубокую обеспокоенность и осудила действия российских военных, атаковавших исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест — Спасо-Преображенский собор, древняя религиозная достопримечательность, основанная в конце XVIII века.

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