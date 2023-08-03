Стало відомо, скільки пам’яток в Одесі зазнали пошкоджень за липень
Під час обстрілів у липні 2023 року в історичному центрі Одеси постраждало 64 культурні пам'ятки. Будівлям більш ніж 100-150 років і вони є частиною національної спадщини.
Про це повідомила начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини ОВА Олена Воробйова.
Які пам’ятки в Одесі постраждали найбільше
Пам'ятки зазнали різноманітних пошкоджень: руйнування покрівель, зіпсовані фасади та вікна, розбите скло, пошкоджені інтер'єри. Серед постраждалих закладів були Одеський літературний музей, Одеський історико-краєзнавчий музей, Одеський музей морського флоту, Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, Одеський обласний театр юного глядача та інші.
"Сім пам’яток отримали значні пошкодження: це зруйновані покрівлі, понівечені чільні фасади та первісне різьблене заповнення віконних прорізів, потрощені шибки. На 19 об’єктах буди зафіксовані часткові пошкодження: вибите скло у віконних прорізах та отворах виходів на балкони, спотворене їх столярне заповнення. Є пам’ятки, інтер’єри яких і також зазнали також значної шкоди. Ще 38 пам’яток зазнали незначних пошкоджень", — зазначила Олена Воробйова.
Для оцінки пошкоджень та розрахунку збитків в кожному з закладів було створено спеціальні комісії. Щоб допомогти відновленню пам'яток, громадська організація "Museum for Change" разом із міжнародними партнерами надали фінансову допомогу для проведення реставраційних робіт.
"Допомогу отримали Одеський літературний музей, Одеський історико-краєзнавчий музей, Одеський музей морського флоту, Одеський археологічний музей", — додала посадовиця.
Наразі на території Одеської області налічується 4495 пам'яток культурної спадщини. З них 83 мають національне значення різних видів.
Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.