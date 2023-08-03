Стало відомо, скільки пам’яток в Одесі зазнали пошкоджень за липень

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE

Під час обстрілів у липні 2023 року в історичному центрі Одеси постраждало 64 культурні пам'ятки. Будівлям більш ніж 100-150 років і вони є частиною національної спадщини.

Про це повідомила начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини ОВА Олена Воробйова.

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Пам'ятки зазнали різноманітних пошкоджень: руйнування покрівель, зіпсовані фасади та вікна, розбите скло, пошкоджені інтер'єри. Серед постраждалих закладів були Одеський літературний музей, Одеський історико-краєзнавчий музей, Одеський музей морського флоту, Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, Одеський обласний театр юного глядача та інші.

"Сім пам’яток отримали значні пошкодження: це зруйновані покрівлі, понівечені чільні фасади та первісне різьблене заповнення віконних прорізів, потрощені шибки. На 19 об’єктах буди зафіксовані часткові пошкодження: вибите скло у віконних прорізах та отворах виходів на балкони, спотворене їх столярне заповнення. Є пам’ятки, інтер’єри яких і також зазнали також значної шкоди. Ще 38 пам’яток зазнали незначних пошкоджень", — зазначила Олена Воробйова.

Для оцінки пошкоджень та розрахунку збитків в кожному з закладів було створено спеціальні комісії. Щоб допомогти відновленню пам'яток, громадська організація "Museum for Change" разом із міжнародними партнерами надали фінансову допомогу для проведення реставраційних робіт.

Олена Воробйова. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"Допомогу отримали Одеський літературний музей, Одеський історико-краєзнавчий музей, Одеський музей морського флоту, Одеський археологічний музей", — додала посадовиця.

Наразі на території Одеської області налічується 4495 пам'яток культурної спадщини. З них 83 мають національне значення різних видів.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.