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Состояние пострадавших в результате теракта в Одесской области — тяжелое, — Братчук

22 февраля 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Состояние пострадавших в результате теракта в Одесской области — тяжелое, — Братчук
Автомобиль после взрыва. Фото: национальная полиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате теракта в Одесской области пострадал руководитель общественной организации "Дія" Альберт Кручинин и его жена Наталья. Их состояние остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире национального телемарафона "Единые новости ".

Состояние пострадавших в теракте

По словам Сергея Братчука, врачи борются за жизнь Альберта и Наталии представителей Украинской добровольческой армии. О причинах террористического акта говорить рано — это остается тайной следствия.

Врачи делают все возможное, чтобы Альберт и Наталья Кручинины как можно быстрее выздоровели. Следствие по делу продолжается, предварительные выводы еще никто не озвучивал и это понятно, потому что есть тайна следствия. что стало причиной этого события ", — отметил спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Что известно о теракте в Одесской области 19 февраля

" Вечером в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши собратья и сестры — Альберт и Наталья Кручинины ", — отметили в сообщении.

По предварительным данным, под авто было прикреплено взрывное устройство, эквивалент которого составляет около 400 г тротила. У пострадавших диагностировали закрытые и открытые черепно-мозговые травмы, сотрясение, контузию, повреждение барабанных перепонок и множественные огнестрельные осколочные ранения головы, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги, огнестрельное осколочное проникающее ранение грудной клетки и пробитые легкие.

Командование УГА считает, что это преступление является террористическим актом, а главной из версий является деятельность российских ВРГ. Добровольческая армия гарантирует анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать диверсантов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 УКУ. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление карается пожизненным лишением свободы.

Напомним, в результате теракта в Одесской области руководитель общественной организации "Дия" Альберт Кручинин впал в кому. Его жена Наталья находится в стабильно тяжелом состоянии.

Также мы писали, что Грузинская Служба безопасности (СХБ) на таможне задержала груз со взрывчаткой, якобы приехавшей из Украины. В ведомстве отмечают, что он должен был отправиться в российский Воронеж для "совершения терактов ".

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